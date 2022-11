AlmaLinux 9.1: introdotto SELinux 3.4

Il team di developer AlmaLinux, distribuzione Linux interamente basata sui pacchetti di RHEL (Red Hat Enterprise Linux), ha reso noto ai propri utenti il rilascio di un update per il ramo di sviluppo principale del sistema. AlmaLinux 9.1 integra tutti i principali aggiornamenti presenti su RHEL 9.1, dunque beneficia di una serie migliorie non indifferenti che consentono di assicurare una esperienza utente ottimale per tutti coloro che cercano un'alternativa gratuita alla più blasonata Red Hat Enterprise Linux. AlmaLinux infatti gode di compatibilità binaria perfetta con RHEL, per consentire appunto la totale interoperabilità con gli applicativi ed i servizi software scritti per funzionare con l'insieme di pacchetti e librerie presenti in RHEL 9.1.

Nelle release note i coder di AlmaLinux dichiarano:

"AlmaLinux è ampiamente utilizzata in ambiti HPC ed in diversi ambienti cloud ibridi. AlmaLinux 9.1 include diversi aggiornamenti che migliorano il workflow dell'utente. Abbiamo infatti continuano ad assecondare le richieste e le necessità delle nostra community di utenti fornendo un sistema pronto per le imprese, sicuro, affidabile, facile da usare ed al passo con gli update upstream. Realizzare il successore spirituale di CentOS richiede un duro lavoro ma ci stiamo impegniamo a fornire un sistema operativo Linux di livello aziendale gratuito, aperto e "community driven"."

AlmaLinux 9.1 implementa SELinux 3.4, ovvero l'ultime release del modulo di sicurezza, sviluppato in origine da Red Hat, del kernel Linux che fornisce un insieme di strumenti per gestire le diverse access control security policies. In tale release è arrivato anche il supporto per l'insieme di funzioni hash crittografiche SHA-256 all'interno del semodule tool oltre ad una serie di nuove policy utility dentro il pacchetto libsepol-utils.

In AlmaLinux 9.1 è approdato anche il nuovo XMLStarlet, un programma per gestire un vast set di operazioni inerenti alla modifica o l'analisi dei file XML. Si tratta del medesimo tool che è stato di recente implementato anche su AlmaLinux 8.7.