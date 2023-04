ChaGPT può essere un sistema davvero pericoloso?

Già nei primi mesi di diffusione del chatbot, sono molti i malintenzionati che hanno sfruttato le enormi capacità dell'AI per fini ben poco nobili.

A dimostrare ancora una volta questi abusi è stato Aaron Mulgrew, ricercatore nell'ambito di sicurezza informatica presso Forcepoint. Lo stesso ha voluto testare le capacità di ChatGPT, riuscendo ad aggirare senza problemi le limitazioni imposte dagli sviluppatori.

Risultato? Concentrandosi su funzioni separate, l'esperto è riuscito a realizzare codice malevolo con pochi e semplici comandi.

Di fatto, Mulgrew ha creato un malware che anche una persona quasi totalmente digiuna di programmazione può realizzare. Tutto ciò sottolinea, ancora una volta, quanto l'AI possa essere pericolosa se usata in modo sbagliato.

ChatGPT può creare malware anche se l'utente non ha particolari conoscenze di codice

Il test di Mulgrew ha portato alla realizzazione di un agente malevolo verosimile, del tutto funzionante.

Stiamo parlando di uno screensaver dotato di estensione SCR. Questo, quando viene lanciato avviato su un sistema Windows, va alla ricerca di file, come immagini, documenti Word e PDF, per trovare dati preziosi da rubare.

Uno degli aspetti più impressionanti di questo malware è l'uso della steganografia, una tecnica che gli consente di scomporre i dati rubati in frammenti più piccoli e nasconderli all'interno di immagini sul computer infetto.

Il malware agisce poi caricando queste informazioni in una cartella di Google Drive e questo processo elude efficacemente il rilevamento da parte del software di sicurezza. Mulgrew ha mostrato quanto fosse facile perfezionare e rafforzare il codice contro il rilevamento, utilizzando semplici istruzioni su ChatGPT.

Visto il potenziale pericolo, risulta ancora più importante rispetto al passato affidarsi a strumenti di protezione efficaci. In questo contesto, prodotti come Norton Antivirus Plus rappresentano una delle poche certezze per chi naviga abitualmente online.

Stiamo parlando di un antivirus avanzato, in grado di proteggere efficacemente qualunque tipo di PC Windows, Mac o telefono.

Grazie all'esperienza e alla professionalità di Norton, adottando questo tipo di soluzione è possibile garantire uno dei migliori presidi di sicurezza informatica attualmente disponibili sul mercato.

