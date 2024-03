Allenamenti al TOP con il Fitbit Luxe Tracker in SVENDITA TOTALE su Amazon

Il compagno ideale per i tuoi allenamenti all'aria aperta oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile! Parliamo del Fitbit Luxe Tracker, al momento disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto bomba del 25%.

In più puoi riceverlo domani stesso direttamente a casa tua attivando semplicemente un abbonamento Amazon Prime.

Fitbit Luxe Tracker: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Fitbit Luxe Tracker ha un look elegante ed un pratico cinturino, quindi risulta comodo da indossare tutto il giorno e durante la notte.

Comprendi in modo più approfondito come il tuo corpo gestisce lo stress grazie al Punteggio gestione stress su app che ne tiene traccia dei segni fisici e mostra un punteggio da 1 a 100. Puoi scoprire anche quanto tempo trascorri nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM, e ottenere consigli sull'app Fitbit che ti aiutano a migliorare la qualità del tuo riposo. Il punteggio del sonno è un modo semplice e veloce per scoprire se hai dormito bene, tracciare l'andamento nel tempo e comprendere la qualità del tuo riposo ogni notte.

Il tracker è ottimo per i tuoi allenamenti in qualsiasi tipologia di attività sportiva. Inoltre i Minuti in Zona Attiva ti aiutano a valutare e tracciare i progressi dei tuoi allenamenti con vibrazioni al polso che ti avvisano quando raggiungi una delle tue zone cardio target personalizzate.

Luxe è resistente anche all'acqua: tuffati in piscina, indossalo sotto la doccia e non solo. In più, registra automaticamente la durata dei tuoi allenamenti di nuoto.

