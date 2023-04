Allarme Zaraza, bot che ruba credenziali dal browser: come difenderti?

Per gli addetti ai lavori, si tratta di un pericolo concreto per chiunque non adotti adeguate contromisure.

Stiamo parlando di Zaraza, un bot che viene comunemente venduto su Telegram e che agisce sulla stessa app, permettendo ai criminali informatici di prendere il possesso di un dispositivo elettronico.

La società di sicurezza Uptycs, che ha individuato per prima questa minaccia, ha poi spiegato come Zaraza agisce sui dispositivi delle vittime. Il malware, una volta infettato il computer, recupera dati sensibili dai browser inviandoli a un server Telegram controllato da hacker.

A rendere così particolare tale bot è che, lo stesso, agisce attraverso ben 38 diversi tipi di browser Web. Non solo i classici software come Chrome ed Edge, visto che Zaraza risulta capace di interagire anche con Opera, Brave, Vivaldi e tanti altri.

Il bot Telegram Zaraza attacca ben 38 diversi browser Web

Inutile sottolineare, dunque, quanto Zaraza sia potenzialmente pericoloso: il principale rischio, è quello legato al furto di credenziali importanti come quelle relative a wallet di criptovalute o ad account bancari di vario tipo.

Anche account di posta elettronica e dei social network sono potenzialmente ambite prede per i cybercriminali

Una suite di sicurezza completa, come Avast Premium Security, è senza dubbio un'ottima soluzione per agire drasticamente, proteggendo i dispositivi elettronici rispetto a Zaraza e altri agenti malevoli simili.

L'antivirus in questione propone un sistema di protezione di privacy e dati personali. Oltre alla scansione e al rilevamento di malware e simili, Avast Premium Security agisce permettendo di effettuare acquisti e operazioni bancarie in totale sicurezza.

A rendere ancora più interessante questa soluzione, in fine, vi è anche l'attuale promozione.

Grazie allo sconto del 47% infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Avast Premium Security per soli 49,99 euro all'anno.

Tenendo conto che questo abbonamento permette di proteggere fino a 10 dispositivi tra PC Windows e macOS, così come iPhone e smartphone Android, tale soluzione appare non solo economica ma anche alquanto flessibile ed efficace.

