Allarme Unesco: l'IA alimenta le fake news sull'Olocausto

L'Unesco ha lanciato un allarme riguardo l'uso irresponsabile dell'intelligenza artificiale (IA) nella diffusione di disinformazione sull'Olocausto. Nel rapporto pubblicato in occasione della Giornata Internazionale contro i discorsi d'odio, l'organizzazione ha evidenziato i pericoli della distorsione della verità storica, che potrebbe alimentare l'antisemitismo e compromettere la memoria di uno dei periodi più tragici della storia.

Audrey Azoulay, direttrice generale dell'Unesco, ha sottolineato il rischio di utilizzare l'IA per falsificare o banalizzare i terribili eventi dell'Olocausto. I modelli di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, in grado di produrre testi, immagini, suoni e video realistici, potrebbero essere utilizzati per creare contenuti falsi sulla Seconda Guerra Mondiale, alimentando una narrativa distorta e pericolosa.

L'Unesco avverte che la facilità con cui questi modelli possono generare contenuti realistici, combinata con l'ampia diffusione online, crea un terreno fertile per la proliferazione di notizie false sull'Olocausto. Questo fenomeno rischia di avere conseguenze gravissime, alimentando l'antisemitismo e minando la comprensione delle atrocità commesse durante il conflitto mondiale.

Come contrastare questa grave minaccia

Per contrastare questa minaccia, l'Unesco sollecita un'azione urgente e coordinata da parte di varie entità:

Piattaforme online : le piattaforme social e i motori di ricerca devono impegnarsi a identificare e rimuovere prontamente i contenuti che diffondono disinformazione sull'Olocausto.

: le piattaforme social e i motori di ricerca devono impegnarsi a identificare e rimuovere prontamente i contenuti che diffondono disinformazione sull'Olocausto. Istituzioni educative : è essenziale rafforzare l'educazione scolastica sull'Olocausto, promuovendo una conoscenza critica basata su fatti concreti per contrastare le narrazioni distorte.

: è essenziale rafforzare l'educazione scolastica sull'Olocausto, promuovendo una conoscenza critica basata su fatti concreti per contrastare le narrazioni distorte. Governi : i governi dovrebbero supportare iniziative di ricerca e contrasto alla disinformazione online, promuovendo la collaborazione tra i diversi attori coinvolti.

: i governi dovrebbero supportare iniziative di ricerca e contrasto alla disinformazione online, promuovendo la collaborazione tra i diversi attori coinvolti. Media: i media hanno il dovere di diffondere informazioni accurate e verificate sull'Olocausto, contrastando le fake news e promuovendo un discorso pubblico basato sul rispetto e sulla verità storica.

Un impegno congiunto di tutte queste realtà è fondamentale per prevenire i rischi derivanti dall'uso irresponsabile dell'intelligenza artificiale e per preservare la memoria dell'Olocausto come monito per le generazioni future. L'Unesco esorta tutti a mobilitarsi contro la disinformazione e a difendere la verità storica.