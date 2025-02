Allarme truffa assicurazione online: come proteggersi dai raggiri

Le truffe assicurative online sono diventate un fenomeno in costante crescita, con molti cittadini caduti vittime di falsi broker che propongono polizze inesistenti a prezzi apparentemente vantaggiosi. In particolare, l’Amministrazione Comunale di Arzignano, insieme alla Polizia Locale, ha lanciato un allarme per sensibilizzare la cittadinanza a prestare attenzione a questi raggiri che stanno mettendo a rischio molti utenti.

Il meccanismo delle truffe è semplice ma insidioso. I malintenzionati offrono polizze assicurative online con prezzi che variano dai 300 ai 600 euro, presentando certificati falsi che riportano i loghi di compagnie assicurative conosciute. Le vittime, ignare dell’inganno, si ritrovano a circolare senza una vera copertura, mettendo a rischio la loro sicurezza e affrontando gravi conseguenze legali in caso di incidente.

Per evitare di cadere in queste truffe, è fondamentale adottare alcune precauzioni. È importante diffidare delle offerte troppo convenienti, soprattutto quando il prezzo della polizza risulta molto più basso rispetto alla media di mercato, segnale che potrebbe trattarsi di un inganno. Un altro allarme riguarda l’uso di sistemi di messaggistica come WhatsApp, frequentemente impiegato dai truffatori per raccogliere dati personali e inviare polizze false. Anche i metodi di pagamento richiedono molta attenzione: è preferibile evitare pagamenti tramite carte di credito ricaricabili o trasferimenti di denaro, poiché questi sistemi sono difficili da tracciare.

Numeri delle truffe preoccupanti

Un altro passo fondamentale per proteggersi è verificare l’esistenza della polizza. Utilizzando app gratuite o il sito ufficiale "Il portale dell'automobilista", è possibile controllare facilmente la copertura RCA del proprio veicolo. Inoltre, consultare il sito dell’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, permette di ottenere informazioni ufficiali riguardo alle compagnie e alle polizze disponibili sul mercato.

I numeri delle truffe sono preoccupanti: ogni anno, tra le 15 e le 20 persone cadono vittime di questi inganni, con un aumento del trend negli ultimi tempi. Inoltre, la Polizia Locale segnala circa 210 casi annuali di assenza di assicurazione individuati durante i controlli.

Se si sospetta di essere stati vittima di una truffa, è importante sporgere querela alle autorità competenti e contattare la Polizia Locale per ricevere informazioni e assistenza. La Polizia Locale di Arzignano resta a disposizione della cittadinanza per fornire ulteriori consigli e indicazioni utili per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. La prevenzione e la vigilanza sono essenziali per proteggere sé stessi e la propria sicurezza.