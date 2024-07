Allarme sicurezza: smart TV e router nel mirino degli hacker

Le case intelligenti, ricche di dispositivi connessi, sono diventate un bersaglio ideale per gli hacker. Un recente rapporto della società di sicurezza Bitdefender ha rivelato che le reti domestiche subiscono in media oltre 10 attacchi al giorno, con smart TV, router e telecamere di videosorveglianza tra i principali obiettivi.

Le smart TV sono i dispositivi più vulnerabili, con il 34% delle vulnerabilità totali rilevate dai ricercatori di Bitdefender. La vasta superficie di attacco e la loro crescente diffusione le rendono particolarmente attraenti per gli hacker, che possono sfruttare queste falle per prendere il controllo del dispositivo, rubare dati sensibili o diffondere malware.

Anche i router e le telecamere di videosorveglianza non sono immuni dagli attacchi. I router, che rappresentano il 24% delle vulnerabilità scoperte, possono essere utilizzati per intercettare il traffico web, modificare le impostazioni di rete o reindirizzare gli utenti su siti dannosi. Le telecamere di videosorveglianza, con il 12% delle vulnerabilità, possono essere hackerate per spiare le attività domestiche o rubare immagini sensibili.

Strategie di difesa

La buona notizia è che la maggior parte degli attacchi sfrutta vulnerabilità già conosciute e risolte. Per proteggere la propria casa intelligente, è essenziale:

Aggiornare regolarmente il software di tutti i dispositivi connessi. Attivare le funzioni di sicurezza integrate, come crittografia e firewall. Usare password complesse e univoche per ogni dispositivo. Limitare il numero di dispositivi connessi alla rete domestica. Scegliere una rete Wi-Fi sicura con una password robusta. Prestare attenzione a link sospetti e email di phishing.

Oltre a queste misure preventive, è consigliabile utilizzare un software di sicurezza affidabile che possa monitorare la rete domestica e bloccare eventuali intrusioni. Con un po' di attenzione e le giuste precauzioni, è possibile sfruttare i vantaggi di una casa intelligente senza compromettere la propria sicurezza e privacy. Prendere queste misure può fare una grande differenza nel proteggere la propria rete domestica dagli attacchi degli hacker.