Allarme malware: basta un SMS scam per infettare lo smartphone

Messaggi misteriosi, provenienti da numeri sconosciuti e con un testo apparentemente innocuo, potrebbero facilmente rivelarsi molto pericoloso.

Secondo Chris Drake, chief technology officer di iconectiv, questo fenomeno non andrebbe assolutamente sottovalutato. Stando ai casi registrati finora, i testi potrebbero essere semplici come un messaggio che dice "Ciao!" o essere costituiti anche solo da una foto di qualcuno mai incontrato prima.

In questi casi, molti utenti sono portati a rispondere e ciò sarebbe un grosso errore. Per gli esperti, questa azione semplicissima, può permettere agli hacker di installare malware sul dispositivo in uso.

Nello specifico, Drake ha fatto l'esempio di un invio di foto. Una volta che questa viene salvata in locale, l'immagine può facilmente rivelarsi un agente malevolo. Tra le tante azioni che può attuare, per esempio, vi è la capacità di registrare le sequenze di digitazione dei tasti. Sotto questo punto di vista, tenendo conto di eventuali digitazioni di login e password, è facile intuire il grande pericolo che la vittima corre.

SMS scam? Anche una semplice risposta può innescare un processo molto pericoloso

Quando ci si trova di fronte a un SMS scam o un fenomeno simile, è bene non sottovalutare mai la situazione. Anche solo rispondere al malintenzionato, magari in modo ironico, è potenzialmente un atteggiamento pericoloso. Secondo Drake, in questi casi "Il problema è che hai appena ammesso di essere un numero di telefono attivo con una persona dall'altra parte".

Ciò può portare il numero in un elenco che, il truffatore, andrà poi a rivendere sul Dark Web, per finire poi potenzialmente vittima di altre azioni o peggio. Secondo l'esperto, casi di questo tipo sono in crescita e, anche una semplice interazione, può innescare una serie di eventi a dir poco spiacevoli.

Cosa fare in caso di messaggio sospetto ricevuto? Secondo Drake, la strada da scegliere è una sola: eliminare senza troppi giri di parole. Per rendere il telefono più sicuro, poi, può essere utile dotare lo stesso di un antivirus.

I più prudenti, poi, possono procedere con un backup preventivo che, a prescindere da SMS scam o attacchi simili, è comunque una precauzione sempre apprezzabile.