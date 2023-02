Allarme Mac: malware cripto-mining diffuso tramite software piratato

Secondo alcune recenti segnalazioni, un malware di tipo cripto-mining si sta diffondendo con una certa insistenza su sistemi macOS.

A quanto pare, questo agente malevolo è stato abbinato a una versione piratata del software di editing video Final Cut Pro, particolarmente apprezzato da utenti in possesso di Mac e MacBook.

Una volta che il malware infetta il dispositivo sprovvisto di adeguate protezioni, agisce sfruttando le risorse dello stesso per l'estrazione di criptovalute. In questo senso, il sistema cripto-mining può arrivare persino ad arrestare alcuni processi della macchina per favorire la propria attività illecita.

D'altro canto, i fenomeni di cryptojacking sono tutt'altro che rari e, periodicamente, i criminali informatici trovano sempre nuovi canali per diffondere tali malware.

Cosa sono i malware cripto-mining e come evitarli

I malware che si occupano di cripto-mining sono, di solito, tra i più difficili da sradicare. Questi vanno a colpire in egual misura computer e smartphone, andando a limitarne di molto le funzionalità dei device infettati.

L'obiettivo degli stessi infatti, è principalmente quello di spremere l'hardware per minare criptovalute e andare ad arricchire i cybercriminali che li hanno diffusi.

Come prevenire questo tipo di minaccia?

Innanzitutto, come è facile intuire, affidarsi evitare software di dubbia provenienza o piratati è fondamentale. In seconda battuta, l'utilizzo di un'adeguata suite di sicurezza può fare la differenza.

McAfee Total Protection, in questo senso, rappresenta di certo una delle migliori soluzioni possibili.

Al di là dell'efficacia dell'antivirus, infatti, si tratta di uno strumento con una duttilità difficilmente riscontrabile altrove. Non per niente con un singolo account è possibile proteggere fino a 10 dispositivi tra Mac, PC Windows, iPhone e smartphone Android.

Il tutto senza calcolare che, attualmente, questa suite è soggetta a un'interessante promozione.

Stiamo parlando di uno sconto di 70 euro, grazie al quale è possibile ottenere tutta la protezione di McAfee Total Protection per soli 49,95 euro.

Se vuoi aggiornamenti su Allarme Mac: malware cripto-mining diffuso tramite software piratato inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.