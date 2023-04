Allarme LimeRAT: come evitare questo pericoloso malware?

dispositivi non protetti adeguatamenteGli attacchi di tipo Remote Access Trojans (RATs), secondi molti addetti ai lavori, sono una delle minacce del Web che stanno crescendo più rapidamente negli ultimi mesi.

Anche se in questo contesto il malware LimeRAT non è tra i più diffusi, rappresenta un pericolo enorme per i dispositivi non protetti adeguatamente, soprattutto per la sua versatilità.

Questo agente malevolo, infatti, è in grado di svolgere un ampio spettro di attività dannose. Si può parlare, per esempio, dell'esfiltrazione di dati, ma anche nella creazione di botnet DDoS e di operazioni riconducibili al cryptomining.

Tali peculiarità, oltre a una capacità elusiva notevole, rendono LimeRAT un nemico insidioso per chiunque navighi online più o meno regolarmente.

LimeRAT è un malware versatile ed elusivo: ecco come evitare qualunque rischio

Sfortunatamente, LimeRAT è solo uno dei tanti potenzialità pericoli di qualunque utente.

Per poter evitare infezioni di questo tipo, oltre a un pizzico di prudenza, l'adozione di un antivirus efficace resta pressoché d'obbligo. Sotto questo punto di vista, il nome di Norton 360 Standard è uno dei più considerati online.

Parliamo di un antivirus ad altissimo tasso di efficacia che, oltre alla classica scansione malware, offre anche altri strumenti utili.

La VPN integrata, per esempio, è una soluzione ottimale lato privacy e anonimato online. Lo smart firewall, disponibile per PC Windows o macOS, è invece utile per filtrare la connessione e impedire intromissioni esterne.

Il password manager, così come lo spazio cloud, sono altre precauzioni molto utile per ridurre in maniera sensibile i rischi legati alla rete. Infine, il sistema SafeCam permette di rendere più sicura la webcam sul computer in uso, impedendo intromissioni da parte di terzi.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'attuale promozione, Norton 360 Standard è disponibile con un imperdibile sconto del 60%.

Ciò si traduce in appena 29,99 euro per assicurarsi un intero anno di protezione con una delle migliori suite di sicurezza in commercio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.