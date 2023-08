Allarme Hiddad: il malware Android che estorce recensioni positive

Tra i tanti malware su Android, ve ne sono alcuni particolarmente insidiosi. Hiddad, per modalità di infezione e difficoltà di rimozione, è di certo uno degli agenti malevoli più ardui da affrontare sul proprio smartphone.

Come ricordato dagli esperti di Check Point, questo malware è in grado di fingersi un downloader di video da YouTube o Minecraft. Sfruttando la popolarità di tale strumento e del celebre gioco di Microsoft, Hiddad sta ottenendo un gran numero di download. Non mancano però anche altri metodi di diffusione utilizzati dai cybercriminali, come aggiornamenti falsi, phishing e non solo.

Una volta che l'app in questione è stata installata, si comporta come un'app del tutto legittima. Nonostante ciò, la sua installazione comporta anche l'aggiunta di un altro software, denominato Plugin Android: questa app chiede l'accesso ai privilegi come amministratore al sistema e, in caso di risposta affermativa dell'utente, avvia la vera e propria infezione.

Hiddad tempesta l'utente con una serie infinita di pubblicità

L'app, ottenuti i permessi, si nasconde dagli scanner anti-malware, collocandosi nella cartella di sistema per rende molto più difficile la rimozione. A questo punto Hiddad blocca il display dell'utente, obbligando lo stesso ad assegnare una valutazione di 5 stelle dell'app per poter tornare ad utilizzare il telefono.

Fatto ciò, l'app comincerà a tempestare l'utente con una pioggia di pubblicità molesta, con il rischio di trarre in inganno gli utenti e spingerli ad abbonarsi a servizi premium. Secondo gli esperti, poi, vi è anche il concreto pericolo che i criminali informatici sfruttino la situazione per sottrarre dati importanti dal device per poi rivenderli sul Dark Web.

Vista la natura altamente invasiva di Hiddad, è bene effettuare un attento lavoro di prevenzione. Affidarsi solo a Google Play è quasi d'obbligo, anche se ciò non basta a offrire la sicurezza totale.

Le valutazioni alte, ottenute tramite estorsione, vanno a rendere potenzialmente questo malware difficile da individuare attraverso le recensioni. Di fatto, è di vitale importanza gestire al meglio i privilegi concessi sul proprio dispositivo: nel caso di Hiddad, questa precauzione può fare davvero la differenza.