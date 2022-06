Alimentatore Cooler Master V650 Gold V2 a soli 100 euro su Amazon

Il Cooler Master V850 V2 Gold è un alimentatore che può supportare carichi pesanti: è pensato sopratutto per le workstation che possiedono una scheda video che consuma molta energia. Acquista ora questo prodotto su Amazon pagando solo 100,00€.

La categoria da 850W è di grande interesse ultimamente poiché le nuove schede grafiche di fascia alta, comprese alcune delle migliori schede grafiche di Nvidia e AMD richiedono potenti alimentatori. Questo alimentatore presenta solo condensatori giapponesi di fascia alta e affidabili, e garantisce un alto livello di qualità. Dotato anche di un convertitore risonante LLC a mezzo ponte, il V650 V2 assicura che la potenza sia costante e oscilli il meno possibile, questo non solo assicura che i componenti all'interno del PC ricevano la potenza richiesta ed entro parametri specifici, ma anche che la potenza sia stabile, qualcosa di importante se si considera l'overclocking.

Per mantenere tutto al fresco Cooler Master ha dotato la revisione V2 della serie V di una ventola più grande, una da 135 mm per l'esattezza, una con FDB, un noto tipo di cuscinetto di lunga durata. Inoltre, la ventola è programmata per funzionare con un design semi-fanless, a bassi carichi la ventola si fermerà completamente e quando il carico supera il 40% la ventola si avvierà per aiutare a rimuovere il calore extra. Ovviamente esiste un interruttore sul retro dell'alimentatore per disabilitare o abilitare questa funzione.

La serie V è un alimentatore completamente modulare, ma una cosa che spicca davvero rispetto ad altri alimentatori è che i cavi PCIE sono 16AWG invece dei più spesso trovati 18AWG, il che significa che può usare un amperaggio maggiore rispetto alle controparti 18GAWG. Il V650 V2 viene fornito con i seguenti connettori modulari:

1 connettore ATX a 24 pin;

1x connettore EPS 4+4 pin;

8 connettori SATA;

4 connettori periferici a 4 pin;

4 connettori PCI-E 6+2 pin;

Puoi acquistare questo prodotto su Amazon in sconto del 19%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.