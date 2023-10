Alimentatore caricabatterie ad ALTA VELOCITA' in OFFERTA su Amazon!

Caricare il proprio cellulare, o qualsiasi oggetto dotato di batteria al litio, è ormai prassi nei nostri giorni, e poterlo fare con una velocità alta per poter utilizzare subito il nostro dispositivo, è praticamente indispensabile. Ci sono diversi tipi di caricatori, ma quelli con ricarica rapida sono senza dubbio più utili e costosi. Per fortuna ci sono anche delle GRANDI offerte che ci vengono in aiuto, come quella di oggi!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il caricatore rapido Baseus USB-C a soli 13,99€, con uno sconto del 30% sul totale applicando il coupon di ottobre di Amazon! Così risparmierai ben 6€ sul totale!

Ricarica Rapida, a un prezzo esiguo!

Con questo caricatore potrai ottenere il 50% della ricarica totale del tuo dispositivo in soli 30 minuti, una velocità esagerata adatta alle esigenze di oggi. Questo caricabatterie rapido GaN 3 da 30W è dotato della più recente tecnologia di controllo della temperatura BCT di Baseus per garantire che il dispositivo non si surriscaldi durante la carica.

Se stai pensando alla compatibilità, niente paura! Perché il caricatore rapido Baseus USB-C funziona praticamente con tutti i dispositivi con porta USB-C.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.