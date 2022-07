Alimentatore Apple Duo MagSafe in promo ad un prezzo BOMBA su Amazon

L'alimentatore Duo Magsafe di Apple è perfetto per le persone che hanno la necessità di caricare più dispositivi in modalità wireless durante il viaggio, in ufficio o a casa. In offerta ora su Amazon a soli 94,90€ invece di 149,00€.

All'interno della confezione il MagSafe Duo rivela il doppio caricatore wireless e un cavo da USB-C a Lightning. Tuttavia, non è incluso alcun alimentatore. Se colleghi un caricabatterie USB-C Apple da 20 W, il pad wireless Qi caricherà i dispositivi fino a 11 W. Se utilizzi un caricabatterie USB-C Apple con una potenza nominale di 27 W o superiore, il pad Qi si caricherà fino a 14 W. La velocità di carica effettiva dipende anche dalle capacità del dispositivo in carica.

Ad ogni modo, MagSafe Duo può caricare i dispositivi più rapidamente di molti pad di ricarica wireless Q1, che tendono a stabilizzarsi su un'uscita di carica di 7,5 W.

I modelli di iPhone 12 e superiori si agganciano direttamente al caricabatterie, ma funziona anche con qualsiasi dispositivo che utilizza la ricarica wireless Qi. Potrebbe essere necessario spostare leggermente il dispositivo per allinearlo con la bobina di carica, tuttavia: tieni presente che, a differenza di molti pad di ricarica Qi, questo manca di un indicatore di carica a LED, quindi dovrai fare affidamento sull'indicatore di carica integrato del tuo dispositivo.

Questo è un caricabatterie MagSafe, ma funziona anche con qualsiasi dispositivo compatibile con la ricarica wireless Qi. L'altra metà è un caricabatterie per Apple Watch che ruota da una posizione piatta a 90 gradi. Funzionerà con qualsiasi Apple Watch, ma non supporta la capacità di ricarica rapida del Watch 7.

Acquistalo ora su Amazon con uno sconto del 36%, e risparmia sulla spedizione attivando l'abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.