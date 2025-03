Alibaba lancia modello AI in grado di leggere le emozioni umane

Il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba ha lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale che, a suo dire, ha la capacità di leggere le emozioni umane. Il modello si chiama "R1-Omni" ed è sviluppato dal Tongyi Lab di Alibaba. Leggendo le emozioni, l'R1-Omni di Alibaba mira a stare al passo con i suoi rivali, come ChatGPT di OpenAI. Secondo Bloomberg, il modello di intelligenza artificiale R1-Omni è disponibile come open source e, nelle demo, il modello di intelligenza artificiale è stato in grado di comprendere le emozioni umane da un video, descrivendo anche i loro vestiti e l'ambiente circostante. Questo nuovo modello di intelligenza artificiale di Alibaba migliora la tecnologia della visione artificiale, basandosi su un modello precedente chiamato HumanOmni, creato dallo stesso ricercatore principale, Jiaxing Zhao.

Alibaba: intelligenza artificiale generale è la priorità dell’azienda

Alibaba potrebbe voler crogiolarsi nel successo di DeepSeek, un'altra azienda cinese di intelligenza artificiale, che ha ottenuto riconoscimenti mondiali dopo che uno dei suoi modelli AI ha superato modelli come ChatGPT e ha scosso il mondo della tecnologia. Alibaba sta investendo molto in strumenti e applicazioni di intelligenza artificiale, incluso il suo modello Qwen, che ha confrontato con i modelli di intelligenza artificiale di DeepSeek. Inoltre, Alibaba ha stretto una partnership con Apple per portare le funzionalità di intelligenza artificiale sugli iPhone in Cina. Ora, Alibaba sta entrando nel territorio di OpenAI offrendo R1-Omni, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Hugging Face.

OpenAI, nel frattempo, ha compreso l'incarico e il ritmo crescente con cui stanno emergendo le piattaforme AI rivali. Ha lanciato il suo modello GPT-4.5 aggiornato all'inizio di quest'anno, che può rilevare sottili sfumature nei prompt degli utenti. Tuttavia, il modello non è disponibile gratuitamente: è accessibile agli abbonati premium che pagano 200 dollari al mese. Alibaba, d'altra parte, vuole raggiungere il suo obiettivo principale di "intelligenza artificiale generale". Il CEO dell'azienda, Eddie Wu, ha chiarito agli analisti a febbraio che "l'intelligenza artificiale generale" è la massima priorità dell'azienda. Gli ultimi sviluppi nel campo dell'AI stanno infatti mostrando la spinta di Alibaba per affermarsi come un attore importante nella corsa globale all'AI.