Alexa sempre al tuo fianco con l'Echo Dot IN MAXI OFFERTA, PREZZO RIDICOLO

Gli Echo Dot sono dispositivi smart speaker prodotti da Amazon. Sono compatti e dotati dell'assistente virtuale Alexa, che consente agli utenti di controllare musica, domande, dispositivi smart home e molto altro usando comandi vocali. Oggi segnaliamo una clamorosa offerta, 54% di sconto sull'Echo Dot di quinta generazione per un prezzo finale davvero irrisorio: 21,00€.

Lo sconto su Echo Dot fa crollare il prezzo

L'Echo Dot con il miglior audio di sempre è una vera rivoluzione nell'ambito degli smart speaker. Offre un'esperienza sonora eccezionale in ogni stanza. Puoi ascoltare la tua musica preferita da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri, o connettere dispositivi tramite Bluetooth. Ma l'Echo Dot è molto di più. Grazie all'assistente virtuale Alexa, è sempre pronto ad aiutarti. Se hai bisogno di qualche minuto in più al mattino, basta toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia. La gestione della tua casa è resa ancora più comoda grazie al controllo dei dispositivi per la Casa Intelligente compatibili con la tua voce e alle routine attivate dai sensori di temperatura integrati.

Puoi anche creare nuove routine per automatizzare le tue giornate, come l'accensione del ventilatore intelligente quando la temperatura supera il livello desiderato. Per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo, puoi posizionare dispositivi Echo compatibili in diverse stanze per riempire la casa di musica o creare un sistema home theater con Fire TV. Inoltre, la tua privacy è al sicuro grazie a specifiche misure di protezione, inclusi i microfoni disattivabili con un pulsante dedicato. Echo Dot è anche sostenibile, con un'imballaggio proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, tessuto riciclato e plastica riciclata post-consumo.

L'offerta di Amazon è clamorosa: Echo Dot di quinta generazione in sconto del 54% ad un prezzo finale di 21,00€.

