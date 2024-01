Alexa di Amazon offre nuove esperienze generative basate sull’AI

Tra la serie di annunci del CES 2024 di questa settimana, non dovrebbe sorprendere che quest’anno l'intelligenza artificiale generativa sia uno dei temi principali delle aziende partecipanti. Ovviamente, tra queste, non poteva mancare Amazon. Nel settembre 2023, l’azienda di Jeff Bezos ha annunciato agli sviluppatori che avrebbe lanciato nuovi strumenti per creare esperienze basate su LLM. Nelle scorse ore, Amazon ha rivelato tre progetti di sviluppatori che offrono nuove esperienze generative Alexa basate sull’intelligenza artificiale. Questi riguardano la piattaforma di chatbot AI Character.AI, la società di musica AI Splash e lo sviluppatore di giochi Voice AI Volley. Tutte e tre le esperienze sono disponibili nell'Amazon Alexa Skill Store.

Amazon: le nuove funzionalità AI di Alexa nel dettaglio

Character.AI consente agli utenti Alexa di avere conversazioni in tempo reale con diversi personaggi. Tra questi vi sono un personaggio immaginario chiamato Librarian Linda, un personal trainer o anche versioni fake di celebrità e personaggi storici come Elon Musk, Socrate e William Shakespeare, ecc. Gli utenti possono anche giocare a giochi di avventura o di ruolo. Nel frattempo, Splash ha lanciato una funzionalità Alexa gratuita in cui gli utenti possono creare canzoni usando la propria voce. Per iniziare, basterà dire "Alexa, apri Splash", quindi scegliere un genere musicale, aggiungere testi e cantare insieme. Gli utenti possono anche scaricare le loro canzoni personalizzate chiedendo ad Alexa di inviare un collegamento ai loro telefoni cellulari. L’ultimo Volley ha introdotto il suo gioco generativo “20 Domande” basato sull’AI. Il gioco utilizza l’AI per interagire con gli utenti ponendo loro domande, fornendo suggerimenti e spiegando "domande sì o no" se l'avversario umano rimane bloccato.

Amazon ha apportato molti miglioramenti relativi all’intelligenza artificiale ad Alexa negli ultimi mesi. Tra questi vi è un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa che dona all’assistente virtuale una personalità e la capacità di adattare il suo tono e la risposta per esprimere emozioni umane come eccitazione o sorpresa. Il colosso della tecnologia ha anche rilasciato una funzionalità dedicata ai bambini sui dispositivi Echo. Chiamata “Esplora con Alexa”, questa permette agli abbonati Amazon Kids+ di avere conversazioni a misura di bambino, apprendere fatti divertenti e rispondere a domande banali. Altri annunci di Amazon al CES includono l'arrivo di Fire TV sulle nuove smart TV Panasonic nel 2024. Non mancherà infine il supporto di Matter Casting su dispositivi Fire TV ed Echo Show 15 e l'ultima generazione di robotaxi Zoox.