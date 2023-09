Alexa: arriva l’AI generativa sull’assistente virtuale Amazon

Alexa entra nel futuro grazie all’integrazione del nuovo modello di intelligenza artificiale generativa, che permetterà di offrire una migliore esperienza agli utenti che utilizzano i dispositivi Echo. Questa novità è stata annunciata nelle scorse ore, nel corso dell’Amazon Fall Event 2023, insieme all’arrivo dei nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Come dichiarato dal l capo dei dispositivi e dei servizi Amazon, Dave Limp, nel corso della presentazione: "Il nostro ultimo modello è stato ottimizzato specificatamente per la voce e per ciò che sappiamo essere apprezzato dai nostri clienti, come avere accesso alle informazioni in tempo reale, controllare in modo efficiente la propria smart home e ottenere il massimo dall'intrattenimento domestico".

Amazon Alexa: cosa cambia con l’arrivo dell’AI generativa

Secondo Amazon, l’AI generativa di Alexa alimenterà più esperienze conversazionali, che tengono anche in considerazione il linguaggio del corpo, del contatto visivo e dei gesti. È stata integrata la “Modalità sguardo”, per aiutare gli utenti con disabilità ad effettuare alcune azioni (riprodurre musica, film o chiamare i propri cari) senza utilizzare le mani o la voce. Questa verrà inclusa gratuitamente sui tablet Fire Max 11 negli Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone entro la fine dell’anno. Un'altra novità utile è Alexa Emergency Assist. Si tratta di un servizio di sicurezza (da attivare tramite voce) con risposta urgente attivo 24/7. Avrà un costo in abbonamento e sarà attivo negli Stati Uniti (al momento non è previsto in Italia).

Alexa includerà poi la traduzione in tempo reale per chiamate e videochiamate su app mobile Echo Show (attiva anche in Italia entro la fine dell’anno). È inoltre prevista una grande novità per quanto riguarda le impostazioni vocali. Fino ad oggi era possibile modificare le impostazioni vocali di Alexa per ogni dispositivo. Adesso l’assistente permette di modificarlo a livello di profilo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. È possibile scegliere voce femminile o maschile, modificare l’accento o addirittura la pronuncia.

Per quanto riguarda la produttività, la funzionalità “Invia un’email ad Alexa” permetterà agli utenti di gestire al meglio il proprio tempo. Inviando un’e-mail, una foto o l’invito di un evento ad Alexa, l’assistente ne estrarrà i dettagli e aggiungerà il tutto al tuo calendario personale. Infine, AI Art su Fire TV permetterà di generare opere d’arte tramite comandi vocali sui device Fire TV. Basterà suggerire ad Alexa cosa creare e lei lo mostrerà sullo schermo. Si tratta di una funzionalità disponibile entro fine anno negli Stati Uniti su dispostivi Fire TV Ambient Experience.