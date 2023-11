"Alexa, accendi la luce in cucina": PRESA SMART compatibile con Alexa e Google Home ad un PREZZACCIO

Una presa smart è un dispositivo intelligente progettato per rendere elettricamente controllabile qualsiasi apparecchio o dispositivo collegato ad essa. Su Amazon la presa TP-Link è in sconto del 31% per un costo finale di 10,99€.

Presa smart a 10,99€: mega offerta su Amazon

La Tapo P105 è una mini presa smart dal design compatto, pensata per offrire un controllo intelligente e conveniente dei tuoi elettrodomestici. Dotata di supporto Wi-Fi a 2.4GHz, questa presa ti consente di gestire l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati in qualsiasi momento direttamente tramite l'applicazione Tapo. Il controllo da remoto è reso semplice proprio grazie all'app Tapo, disponibile su dispositivi Android e iOS. Con la funzione di programmazione, organizzare le tue giornate diventa un gioco da ragazzi. Puoi creare routine di accensione e spegnimento per i tuoi elettrodomestici in pochi secondi. La presa supporta anche la funzione di timer, consentendoti di creare countdown predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti. La compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant offre un ulteriore livello di comodità, consentendoti di controllare la Tapo P105 tramite comandi vocali per un'esperienza d'uso ancora più rapida e intuitiva. Infine, la modalità assenza ti permette di simulare la tua presenza in casa. Accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, la Tapo P105 contribuisce a migliorare la sicurezza della tua abitazione. Acquista la presa smart in offerta su Amazon a 10,99€! L'offerta di oggi sulla presa smart TP-Link è davvero clamorosa. Amazon applica uno sconto attivo del 31% che fa calare il prezzo della presa intelligente a soli 10,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.