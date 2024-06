Alcuni iPhone sono a grave rischio sicurezza, ecco cosa fare

L'espero di sicurezza informatica, Jake Moore, avvisa gli utenti dell'importanza di sostituire i vecchi iPhone che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza. Gli smartphone, come tutti i dispositivi elettronici, necessitano di aggiornamenti regolari per mantenere la sicurezza. Questi aggiornamenti includono patch che correggono vulnerabilità del software, proteggendo i dispositivi da hacker e malware.

Questo avviso riguarda soprattutto i modelli più datati, come l’iPhone 6 e l’iPhone 6s, che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza da Apple. Senza questi aggiornamenti, i dispositivi sono più esposti a minacce informatiche.

Verifica se il tuo iPhone è obsoleto: consulta il sito web di Apple per un elenco completo dei dispositivi ancora supportati. Aggiorna il tuo iPhone se possibile: se il tuo dispositivo è ancora supportato, assicurati di installare gli ultimi aggiornamenti software. Sostituisci il tuo iPhone se non è più supportato: se il tuo iPhone non riceve più aggiornamenti di sicurezza, è consigliabile sostituirlo con un modello più recente.

Gli aggiornamenti software non solo migliorano le prestazioni e le funzionalità del dispositivo, ma soprattutto lo proteggono dalle nuove minacce informatiche. Gli hacker sono costantemente alla ricerca di nuove vulnerabilità da sfruttare, e gli aggiornamenti servono a correggerle.