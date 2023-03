AirTag in OFFERTA su Amazon: spendi meno e ritrovi TUTTO

Il prodotto Apple più economico attualmente in commercio? Potrei sbagliarmi, ma a memoria dico AirTag. Il piccolo tracker Bluetooth del gigante di Cupertino oggi costa leggermente meno rispetto al solito, ma solo su Amazon. Non sai di cosa sto parlando? Per dirla in breve, è un accessorio che - sfruttando il network Dov'è - ti consente di ritrovare oggetti smarriti.

Non ti convince la dicitura "generalmente spedito entro 2-4 settimane"? Ti capisco, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Amazon fa miracolo sulle spedizioni, quindi non ho dubbi sul fatto che il corriere si farà sentire molto prima del previsto.

Con AirTag ritrovi chiavi, borse, portafogli. Ovunque!

AirTag è un gadget dalle dimensioni molto contenute, è leggermente più grande di un bottone. Eppure, è di una utilità sconfinata. Con questo piccolo "disco", infatti, tieni d'occhio e ritrovi le tue cose direttamente dall'app Dov'è sul tuo iPhone (ma anche iPad e Mac), la stessa che avrai probabilmente già usato per localizzare sulla mappa gli altri tuoi dispositivi e i tuoi familiari. È cosa nota: con Apple, la perfezione e la precisione sono di casa.

Altro punto a favore è che l'accessorio made-in-Cupertino si configura in un lampo, basta un tap e si collega al tuo iPhone o al tuo iPad. Devi ritrovare un oggetto? Puoi anche far risuonare l'altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri.

Infine, sfruttando la tecnologia Ultra Wideband, la funzione "Posizione precisa" ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag. E puoi localizzarlo anche quando è lontano, grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov'è.

