AirPods Pro: OFFERTA LAMPO, crolla il prezzo!

Le AirPods sono auricolari wireless progettati e commercializzati da Apple. Si tratta di auricolari Bluetooth che si connettono senza fili a dispositivi come iPhone, iPad, Apple Watch e Mac, consentendo agli utenti di ascoltare musica, fare chiamate telefoniche, attivare l'assistente vocale Siri e molto altro senza l'uso di cavi. Le AirPods sono conosciute per la loro facilità d'uso, la qualità audio e la connettività stabile con i dispositivi Apple. L'offerta di oggi riguarda proprio un paio di AirPods Pro che vengono messe in sconto su Amazon del 14% per un prezzo finale di 239,00€.

Uno sconto sulle AirPods Pro? Approfittane!

Con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, potrai crearti un’isola di tranquillità quando viaggi sui mezzi pubblici o hai bisogno di concentrarti. La modalità Trasparenza adattiva ti permette di restare in contatto col mondo facendoti sentire i suoni dell’ambiente circostante, ma al tempo stesso attenua l’intensità dei rumori forti, come sirene o lavori in corso. L’audio spaziale personalizzato crea un suono avvolgente e calibrato sul tuo orecchio. Insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, ti fa immergere nella tua musica e nei tuoi film preferiti.

Con il controllo touch puoi regolare il volume direttamente dall’auricolare scorrendo con il dito. Premi una volta per far partire la musica o metterla in pausa, rispondere alle chiamate e riagganciare, e tieni premuto più a lungo per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva o viceversa. Sia gli AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza al sudore e all’acqua di grado IPX4. Custodia di ricarica MagSafe ancora più potente puoi ricaricarla usando un un cavo per Apple Watch, un alimentatore MagSafe, il connettore Lightning o un caricabatterie certificato Qi.

L'offerta di Amazon equivale dunque ad un 14% di sconto per un prezzo finale di 239,00€. Approfittane!