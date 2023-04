I migliori auricolari Bluetooth del listino Apple sono gli AirPods Pro di seconda generazione. La qualità (sia costruttiva che in termini di feature) è fuori discussione, ma il prezzo - ben 299€ - non è proprio alla portata di tutti. Oggi però c'è una buona notizia, perché li puoi acquistare su eBay a soli 219,99€.

Si tratta del nuovo minimo storico, e ti consiglio di fare in fretta, perché sono attualmente "di tendenza" sullo store digitale.

AirPods Pro 2 al nuovo minimo storico su eBay: solo 219,99€ per i super auricolari Bluetooth di Apple

Gli AirPods di seconda generazione sono stati realizzati intorno al chip H2, grazie al quale le prestazioni sono ancora più elevate. Driver e amplificatore sono stati appositamente progettati, quindi l'audio è cristallino e i bassi sono ricchi e profondi. Inoltre, grazie ai nuovi algoritmi di adattamento, il chip riesce a regolare l'audio nel preciso istante in cui viene diffuso.

Anche il microfono verso l'interno è stato riprogettato e riesce a riconoscere meglio la tua voce, dandole così maggior definizione. E c'è anche la cancellazione del rumore, ora fino a due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro di prima generazione. I microfoni con cancellazione del rumore e la presa d'aria posteriore sono posizionati in modo da rilevare in un lampo i suoni indesiderati in entrata, quindi li annullano ancora prima che raggiungano il tuo orecchio. Non manca ovviamente la Modalità Trasparenza, perché - in alcune circostanze - è fondamentale ascoltare ciò che ci circonda.

Spiccano poi i controlli touch per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali, le chiamate e Siri, e soprattutto l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Infine, ti ricordo che gli AirPods Pro di seconda generazione utilizzano la custodia di ricarica MagSafe. Questa supporta il network Dov'è (con tanto di suono che ti aiuta a ritrovarla) e, ovviamente, può essere ricaricata tramite basi di ricarica wireless. In alternativa, c'è la solita porta Lightning nella parte bassa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.