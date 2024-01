AirPods Pro 2ª gen con custodia MagSafe a rate da 47€ senza interessi

Oggi puoi avere gli auricolari wireless migliori in assoluto a un prezzo da non credere e pagando anche in comode rate. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello AirPods Pro 2ª generazione a soli 239 euro, invece che 279 euro.

Anche se potresti non vederlo segnalato il prezzo originale è quello che vedi sopra, quindi adesso hai un risparmio di ben 40 euro sul totale. Inoltre come ti dicevo questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 47,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

AirPods Pro: l'eccellenza a un prezzo accessibile

Credo non ci sia molto da dire sul fatto che queste sono le migliori cuffiette senza fili in commercio. E dato che oggi le puoi avere a un prezzaccio, sono da prender al volo. Hanno un design innovativo, con inserti in silicone morbido che garantiscono il massimo del comfort.

Sono dotate del chip H2 di Apple che migliora le prestazioni audio e ti permette di percepire ogni piccolo suono e ogni sfumatura. La cancellazione del rumore garantisce chiamate perfette e un ascolto senza distrazioni. Sono anche dotate della modalità trasparenza per sentire i suoni intorno a te.

Fa alla svelta. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi AirPods Pro 2ª generazione a soli 239 euro, invece che 279 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.