Parlando di tecnologia, il tuo è un ecosistema Apple? E allora non puoi non dare un'occhiata a questa ottima promo sugli AirPods Pro di prima generazione. Su eBay li puoi infatti acquistare a soli 197,91€ utilizzando il codice sconto MARZO23 al momento del pagamento. Davvero niente male per gli auricolari Bluetooth made-in-Cupertino.

Gli AirPods Pro sono venduti da eShopping, rivenditore professionale con oltre 80mila recensioni e con un feedback positivo invidiabile (99,2%). Puoi procedere in totale sicurezza, dunque.

AirPods Pro: tutta la qualità di Apple a portata di... orecchio

Gli AirPods Pro, al pari di quelli di seconda generazione (che però di euro ne costano 300), sono degli auricolari wireless premium. Questo significa che sono accessori realizzati con materiali selezionati e resistente e che, in termini di performance, offrono una qualità che non puoi riscontrare altrove.

Hai qualche dubbio? Di seguito ti propongo un elenco puntato con le principali caratteristiche:

Equalizzazione intelligente adattiva

Sensore di pressione per controllare facilmente le varie funzioni degli auricolari Bluetooth

Certificate per resistere a sudore e acqua

Autonomia di oltre 24 ore, considerando anche la custodia di ricarica MagSafe (dunque con supporto alla ricarica wireless)

Cancellazione attiva del rumore di un livello superiore

Modalità Trasparenza (per sentire il mondo esterno anche quando indossi gli AirPods Pro)

Audio Spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa

Non penso ci sia tanto altro da aggiungere. Gli AirPods Pro sono i migliori auricolari da abbinare ad un iPhone e da inserire in un ecosistema Apple, ma forse questo lo sapevi già. Non sapevi però (almeno fino a questo momento) che puoi farli tuoi ad una cifra più invitante: 197,91€. Ricorda però di utilizzare il codice MARZO23 prima di concludere l'acquisto, solo così riceverai infatti lo sconto di 21,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.