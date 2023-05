AirPods Pro 2 in offerta su Amazon con pagamento in 5 rate a interessi ZERO

I nuovi AirPods Pro di seconda generazione sono gli auricolari definitivi per chi ha un iPhone. Vanno a migliorare in tutto i primi AirPods Pro, sia nella qualità audio che soprattutto nella cancellazione del rumore, aggiungendo il controllo del volume tramite le astine e una custodia di ricarica destinata a fare scuola. Oggi li puoi acquistare in offerta su Amazon a 247,98 euro, in sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 299 euro. E in più puoi accedere anche al pagamento in 5 rate senza interessi offerto da Amazon anche a chi non ha una carta di credito.

AirPods Pro 2 in sconto del 17% su Amazon

Gli AirPods Pro 2 visti dall'esterno sono identici rispetto ai primi, le vere novità si nascondono all'interno. A cominciare dalla cancellazione del rumore, talmente migliorata dai tecnici di Apple in questa nuova generazione da portare gli AirPods Pro 2 sul gradino più alto dei migliori ANC presenti oggi sul mercato. Un bel balzo in avanti anche dal punto di vista della qualità audio, con il nuovo chip H2 montato dalla casa di Cupertino che presenta una potenza di calcolo nettamente più alta rispetto al predecessore.

Ottimi anche i microfoni, con i nuovi AirPods Pro che si confermano di nuovo una delle primissime scelte per chi cerca l'eccellenza nell'audio in chiamata, qualsiasi sia il contesto in cui ci si trova. Più che soddisfacente infine l'autonomia fino a 6 ore con ANC attivo, valore che sale fino a 40 ore con la ricarica offerta dal case.

Aggiungi al carrello ora i nuovi AirPods Pro 2 per approfittare dello sconto di oltre 50 euro applicato da Amazon e pagarli in 5 rate a interessi zero. Oggi paghi solo 49,60 euro, importo che resterà sempre lo stesso anche nelle successive quattro rate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.