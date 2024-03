AirPods di terza generazione in SUPER OFFERTA su Amazon

Apple non ha bisogno di presentazioni così come non ne hanno bisogno i suoi prodotti e i suoi dispositivi e oggi, su Amazon, le AirPods di terza generazione sono scontate del 20% e sono vendute al costo totale di 159€.

AirPods a 20% di sconto: occasione super su Amazon

Le AirPods di terza generazione di Apple sono la nuova frontiera dell'esperienza audio bluetooth. Disponibili nel classico colore bianco e con un comodo fattore di forma in-ear, offrono un suono avvolgente e una connettività senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questi auricolari è l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che ti immerge completamente nella musica, mettendoti al centro dell'esperienza sonora. Dotati di un sensore di pressione, gli AirPods consentono un controllo facile e intuitivo della riproduzione multimediale e delle chiamate direttamente dall'auricolare stesso.

La resistenza al sudore e all'acqua garantisce che gli AirPods e la custodia di ricarica siano protetti anche durante le attività fisiche più intense. La custodia di ricarica inclusa può essere caricata tramite Lightning o MagSafe, offrendo flessibilità e comodità nella ricarica.

Con una durata della batteria fino a 6 ore di ascolto continuo, gli AirPods 3rd Gen sono perfetti per lunghe sessioni di ascolto. E grazie alla custodia di ricarica, è possibile ottenere fino a 30 ore totali di ascolto prima di dover ricaricare. Con taglia unica e realizzati in poliestere, gli AirPods 3rd Gen rappresentano un accessorio ideale per ragazzi che cercano un'esperienza audio di alta qualità, comodità e versatilità in un design elegante e moderno.

