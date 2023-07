AirPods di 3° generazione ORA IN PROMO su Amazon

Vuoi degli auricolari davvero pazzeschi? Allora non hai proprio scelta, devi assolutamente avere loro: le AirPods di terza generazione che adesso su Amazon ti costano 30 euro in meno.

Dall'attuale costo di mercato di ben 209 euro, ora grazie allo sconto esclusivo Amazon del 14%, ti costano solamente 179 euro. Usufruisci quindi di uno sconto netto di 30 euro, che non sono affatto pochi. Ma non finisce perché Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili. In questo modo da subito godi del migliore audio di sempre ma affronti la spesa con tutta calma.

AirPods di terza generazione: audio spaziale personalizzato e autonomia di 30 ore

Sebbene sia risaputa la qualità dei dispositivi Apple ecco di seguito quali sono le caratteristiche specifiche delle AirPods di terza generazione.

Con le fantastiche AirPods di terza generazione disponi di un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per metterti al centro della musica.

Taglia unica.

Sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate.

Resistenza al sudore e all’acqua per AirPods e custodia di ricarica.

Custodia di ricarica Lightning o MagSafe .

Fino a 6 ore di ascolto con una ricarica.

Fino a 30 ore totali di ascolto.

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”

Sono facili da configurare, capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro.

Puoi condividere l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods.

AirPods Pro in SUPER PROMO Approfitta della promo e acquista adesso su Amazon le AirPods di terza generazione ad un prezzo scontato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.