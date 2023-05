AirPods come nuovi con il kit di pulizia: il prezzo è IRRISORIO

Gli AirPods di Apple sono i migliori auricolari Bluetooth in circolazione. Certo, l'integrazione ideale è nell'ecosistema del gigante di Cupertino, ma - parlando in generale - in fatto di qualità sono davvero imbattibili. Però diciamoci la (seconda) verità: quanto è difficili pulirli? Molto, troppo. Ecco perché dovresti approfittare dell'offerta Amazon e fare tuo questo kit di pulizia (che puoi utilizzare anche con altri auricolari).

Lo sconto attualmente è del 29%, e questo significa che la "magica penna" ti costa solo 4,99€. È regalata in pratica, e i costi di spedizione sono... ZERO.

Solo 4,99€ e i tuoi AirPods torneranno come nuovi: non farti sfuggire il kit di pulizia per auricolari Bluetooth

Come avrai già intuito, il kit di pulizia per AirPods è un insieme di strumenti progettati per aiutarti a pulire gli auricolari Bluetooth made-in-Cupertino e la custodia di ricarica. La penna 3-in-1 include strumenti per rimuovere polvere, sporco, impronte digitali e altri detriti, migliorando l'aspetto e la funzionalità degli auricolari.

Il kit di pulizia per AirPods include una spazzola morbida, una spugna in microfibra e una punta in metallo. La spazzola morbida è utile per rimuovere la polvere e lo sporco dalle superfici dei dispositivi, senza graffiarli o danneggiarli. La spugna la puoi utilizzare per pulire le parti in plastica e metallo dei dispositivi, mentre la punta in metallo è pensata per rimuovere il cerume dalle griglie dei diffusori audio.

La pulizia regolare dei tuoi AirPods e della custodia di ricarica ti aiuta a prevenire danni ai dispositivi, migliorare la qualità del suono e prolungare la durata degli auricolari. Inoltre, se proprio vogliamo dirla tutta, mantenere i tuoi dispositivi puliti riduce al minimo il rischio di infezioni dell'orecchio. Meglio dunque prestare un po' di attenzione in più.

E dunque, il kit di pulizia per AirPods è uno strumento utile per mantenere puliti e in buono stato gli auricolari e la custodia di ricarica. E poi costa pochissimo, solo 4,99€ incluse spedizioni. Affare? Direi di sì.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.