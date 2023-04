Suono unico, nessun rumore di fondo ma solo vece ben nitida? Tutto questo lo trovi in un solo prodotto! Se hai un iPhone non puoi di certo farti sfuggire la possibilità di comprare le tanto amate e nuove AirPods di terza generazione con uno sconto speciale, quindi non aspettare e mettile subito nel tuo carrello Amazon.

Inoltre Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensile, in questo modo non risenti minimamente della spesa.

Con AirPods è tutta un'altra musica!

Con le AirPods Apple alle tue orecchie sarà davvero tutta un'altra musica. Che tu stia ascoltando un podcast, guardando un film, facendo una call di lavoro o una chiamata con amici il suono che percepirai sarà assolutamente unico e la tua voce, isolata da tutto il resto, arriverà forte e nitida al tuo interlocutore. Ma scendiamo nei dettagli di questo fantastico prodotto targato Apple.

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per un suono tridimensionale.

EQ adattiva che in pratica calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio.

Nuovo design affusolato ed ergonomico.

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, ma anche per rispondere alle chiamate o riagganciare.

Resistenza a sudore e acqua.

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica e f ino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe.

Attivazione rapida di Siri con il semplice comando “Ehi Siri”.

Setup semplicissimo difatti gli auricolari capiscono automaticamente quando li indossi e passano direttamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza assolutamente magica.

E ovviamente con le AirPods targate Apple puoi condividere facilmente l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods.

Non aspettare troppo perché questo genere di prodotto sta andando letteralmente a ruba, metti subito nel tuo carrello Amazon le tue nuovissime AirPods Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.