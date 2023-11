AirPods di 3a generazione al MINIMO STORICO su Amazon (-20%)

Tieni forte e sii pronto a fare clic perché l'offerta che ti sto segnalando è una di quelle da perdere la testa. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le AirPods di 3a generazione a soli 159 euro, invece che 199 euro.

Niente trucchi e niente inganni, solo uno sconto del 20% che ti oggi ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 31,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

AirPods di 3a generazione: l'eccellenza a prezzo da sogno

Siamo indubbiamente di fronte a degli auricolari wireless top di gamma, ed ecco perché a un prezzo così basso sono da prendere al volo. Sono molto comode e leggere. Una volta che le infili alle orecchie non le senti nemmeno. Eppure il suono lo senti eccome. Regalano un audio di qualità straordinaria sia per la musica che per le chiamate.

Grazie al Chip H1 la connessione è perfettamente stabile, senza latenza e sin associano al tuo iPhone in un secondo, appena li estrai dalla custodia. Sono resistenti all'acqua e hanno una batteria enorme che offre fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica e 30 ore grazie alla custodia.

Non c'è tempo da perdere perché a questo prezzo le vorranno tutti e ovviamente le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue AirPods di 3a generazione a soli 159 euro, invece che 199 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

