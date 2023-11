AirPods 3 in SUPER OFFERTA su eBay adesso RISPARMI 55€

Se vuoi avere le mitiche cuffiette wireless di terza generazione di Apple a un ottimo prezzo non perder questa occasione speciale. Se vai adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello le AirPods 3 a soli 144,41 euro, invece che 199 euro, inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

Ebbene sì, anche se il prezzo originale non è visibile, come vuoi vedere tu stesso dallo store di Apple, la cifra che le pagheresti sfiora i 200 euro. Per cui in questo momento puoi risparmiare circa 55 euro sul totale.

AirPods 3 a un prezzo mai visto ma devi essere rapido

È chiaro che a un prezzo così vantaggioso le vorranno tutti e quindi le unità disponibili, che sono già poche, spariranno in un lampo. Per cui se ancora non sei convinto dai una rapida occhiata alle specifiche di questi fantastici auricolari wireless:

Design: sono progettati per garantire il massimo del comfort e sono il 33% più corti degli AirdPods 2. E sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4.

Audio: godono di driver dinamici progettati da Apple che rendono al meglio le frequenze basse e ti permettono di cogliere ogni sfumatura. Inoltre adattano l'equalizzazione in tempo reale in base a ciò che stai ascoltando, per un'esperienza molto più coinvolgente.

Batteria: un'ultima menzione doverosa all'autonomia, ben 6 ore con una singola ricarica e con la custodia fino a 30 ore.

Ovviamente queste sono solo alcune delle tante caratteristiche che le rendono le migliori cuffiette Bluetooth in circolazione. Quindi non perder tempo, vai subito su eBay e acquista le tue AirPods 3 a soli 144,41 euro, invece che 199 euro, inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

