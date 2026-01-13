Airalo: la eSIM per navigare e chiamare quando viaggi all'estero

Restare connessi durante un viaggio fuori dall'Italia è diventato essenziale, sia per lavoro sia per organizzare spostamenti e attività in tempo reale. Da questo punto di vista, le eSIM sono una soluzione molto comoda e conveniente, e Airalo è uno dei servizi più completi in questo settore.

L'operatore propone piani dati digitali da attivare direttamente sullo smartphone, senza SIM fisiche, a condizione che il dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM. Oltretutto, in questo momento tutti i piani sono proposti in fortissimo sconto.

Piani flessibili per ogni destinazione: ecco le promozioni di Airalo

Airalo mette a disposizione un catalogo molto ampio di offerte, pensate per adattarsi a viaggi di ogni tipo. Sono disponibili eSIM con diverse soglie di traffico dati, incluse soluzioni con giga illimitati, oltre a pacchetti che comprendono anche chiamate e messaggi.

Per chi si sposta tra più Paesi, esistono piani regionali - ideali, ad esempio, per viaggi in Nord America - e opzioni globali, perfette per itinerari che attraversano più aree del mondo.

Trovare il piano giusto è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Airalo e utilizzare il motore di ricerca integrato per confrontare le proposte. Le offerte cambiano in base alla nazione di destinazione, alla durata del piano, ai dati inclusi e al costo, consentendo a ogni viaggiatore di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità.

Dopo l'acquisto, l'installazione della eSIM richiede pochi passaggi e permette di collegarsi a Internet non appena si arriva a destinazione, evitando le spese elevate del roaming tradizionale e l'acquisto di SIM locali.

