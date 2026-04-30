Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Airalo eSIM: come restare connessi all’estero da 4 euro senza roaming

Airalo permette di acquistare eSIM per oltre 200 destinazioni, con pacchetti da 4 euro, dati anche illimitati e connessione pronta in viaggio.
Airalo eSIM: come restare connessi all’estero da 4 euro senza roaming
Airalo permette di acquistare eSIM per oltre 200 destinazioni, con pacchetti da 4 euro, dati anche illimitati e connessione pronta in viaggio.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 30 apr 2026
Link copiato negli appunti

Stai organizzando un viaggio e vuoi avere internet appena atterri? Airalo  permette di acquistare una eSIM digitale per oltre 200 destinazioni, con pacchetti locali, regionali e globali a partire da 4 euro. Non serve comprare una SIM fisica: scegli la destinazione, installi la eSIM e ti connetti in pochi minuti.

Trova la tua eSIM per il prossimo viaggio

Cos’è Airalo e perché può essere utile in viaggio

Airalo è un servizio dedicato alle eSIM, cioè SIM digitali che permettono di attivare un piano dati senza dover inserire una scheda fisica nello smartphone. Basta scegliere il Paese o l’area geografica di destinazione, acquistare il pacchetto e seguire le istruzioni di installazione. Il vantaggio principale è la comodità: si può preparare tutto prima della partenza e connettersi in pochi minuti una volta arrivati a destinazione. Airalo offre copertura locale, regionale e globale in oltre 200 località, offrendo una soluzione pratica e conveniente sia per chi parte per un singolo Paese sia per chi ha in programma un viaggio con più tappe.

Pacchetti locali, regionali e globali

Uno dei punti di forza di Airalo è la varietà dei pacchetti disponibili. Chi viaggia in una sola destinazione può scegliere una eSIM locale, mentre chi attraversa più Paesi può optare per soluzioni regionali o globali. Tra le destinazioni più popolari sono disponibili pacchetti a partire da 4 euro per Paesi come Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Turchia, Albania, Giappone, Cina, Svizzera, Tunisia e Thailandia. Per altre mete, come Egitto e Marocco, i prezzi partono rispettivamente da 5 euro e 6 euro.

Trova la tua eSIM per il prossimo viaggio

Dati illimitati per una connessione senza interruzioni

Per chi usa molto internet anche in viaggio, Airalo propone anche pacchetti con dati illimitati. Questa opzione è pensata per chi guarda video, ascolta musica in streaming, lavora da remoto, usa spesso le mappe o ha bisogno di restare sempre connesso senza controllare continuamente il consumo dei dati.

Come funziona Airalo

Usare Airalo è semplice: dopo aver verificato che il proprio smartphone sia compatibile con le eSIM, basta scegliere la destinazione, selezionare il pacchetto dati più adatto e completare l’acquisto dall’app o dal sito. A quel punto si seguono le istruzioni per installare la eSIM e preparare la connessione prima della partenza o direttamente all’arrivo. Per conoscere l'offerta completa di Airalo clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Mobile inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Kena Mobile lancia offerte 5G con fino a 600 Giga al mese
Mobile

Kena Mobile lancia offerte 5G con fino a 600 Giga al mese
Offerte Iliad 2026: più giga, più velocità e tariffe senza sorprese
Internet

Offerte Iliad 2026: più giga, più velocità e tariffe senza sorprese
Addio ansia da giga finiti: arriva Very Mobile a 6,99€ al mese per sempre
Mobile

Addio ansia da giga finiti: arriva Very Mobile a 6,99€ al mese per sempre
Internet in viaggio senza roaming con l'eSim di Saily
Mobile

Internet in viaggio senza roaming con l'eSim di Saily