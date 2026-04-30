Airalo eSIM: come restare connessi all’estero da 4 euro senza roaming

Stai organizzando un viaggio e vuoi avere internet appena atterri? Airalo permette di acquistare una eSIM digitale per oltre 200 destinazioni, con pacchetti locali, regionali e globali a partire da 4 euro. Non serve comprare una SIM fisica: scegli la destinazione, installi la eSIM e ti connetti in pochi minuti.

Cos’è Airalo e perché può essere utile in viaggio

Airalo è un servizio dedicato alle eSIM, cioè SIM digitali che permettono di attivare un piano dati senza dover inserire una scheda fisica nello smartphone. Basta scegliere il Paese o l’area geografica di destinazione, acquistare il pacchetto e seguire le istruzioni di installazione. Il vantaggio principale è la comodità: si può preparare tutto prima della partenza e connettersi in pochi minuti una volta arrivati a destinazione. Airalo offre copertura locale, regionale e globale in oltre 200 località, offrendo una soluzione pratica e conveniente sia per chi parte per un singolo Paese sia per chi ha in programma un viaggio con più tappe.

Pacchetti locali, regionali e globali

Uno dei punti di forza di Airalo è la varietà dei pacchetti disponibili. Chi viaggia in una sola destinazione può scegliere una eSIM locale, mentre chi attraversa più Paesi può optare per soluzioni regionali o globali. Tra le destinazioni più popolari sono disponibili pacchetti a partire da 4 euro per Paesi come Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Turchia, Albania, Giappone, Cina, Svizzera, Tunisia e Thailandia. Per altre mete, come Egitto e Marocco, i prezzi partono rispettivamente da 5 euro e 6 euro.

Dati illimitati per una connessione senza interruzioni

Per chi usa molto internet anche in viaggio, Airalo propone anche pacchetti con dati illimitati. Questa opzione è pensata per chi guarda video, ascolta musica in streaming, lavora da remoto, usa spesso le mappe o ha bisogno di restare sempre connesso senza controllare continuamente il consumo dei dati.

Come funziona Airalo

Usare Airalo è semplice: dopo aver verificato che il proprio smartphone sia compatibile con le eSIM, basta scegliere la destinazione, selezionare il pacchetto dati più adatto e completare l’acquisto dall’app o dal sito. A quel punto si seguono le istruzioni per installare la eSIM e preparare la connessione prima della partenza o direttamente all’arrivo. Per conoscere l'offerta completa di Airalo clicca qui.

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