Airalo e le eSIM: un nuovo modo di restare connessi nel mondo

Airalo offre eSIM flessibili ed economiche, con piani digitali a partire da pochi euro, evitando roaming e SIM fisiche.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 23 gen 2026
Restare connessi durante un viaggio è fondamentale: dalla navigazione GPS alle mappe digitali, dal lavoro da remoto all’accesso ai social network e ai servizi online, tutto richiede una connessione stabile, veloce e immediata.  Airalo con le sue eSIM, rappresenta una soluzione concreta, flessibile ed economicamente sostenibile, già scelta da milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie a piani dati digitali disponibili a partire da pochi euro, Airalo consente di accedere a Internet all’estero senza SIM fisiche e senza i costi del roaming tradizionale.

Cos’è una eSIM e perché sta cambiando il mercato

La eSIM (embedded SIM) è una SIM digitale integrata direttamente nello smartphone, tablet o laptop compatibile. Non serve una SIM fisica: il profilo dati si scarica tramite app o QR code e si attiva in pochi minuti.
Il risultato? Meno attese, meno costi di roaming e massima libertà di utilizzo, soprattutto per chi viaggia spesso.

Copertura globale e piani flessibili

Airalo offre copertura locale, regionale e globale in oltre 200 Paesi, con pacchetti dati pensati per ogni esigenza:

  • piani locali per singole nazioni

  • piani regionali per aree geografiche

  • piani globali per chi attraversa più continenti

I prezzi partono da pochi euro, rendendo la soluzione competitiva rispetto alle SIM tradizionali e ai costi di roaming degli operatori classici.

Un’app intuitiva

Uno dei punti di forza della piattaforma è l’app mobile, disponibile su iOS e Android e tradotta in 53 lingue, supporta più valute e consente di:

  • acquistare una eSIM

  • installarla e configurarla

  • monitorare il consumo dati

  • ricaricare il piano in qualsiasi momento

Tutto senza passare da negozi fisici o assistenza telefonica.

Installazione rapida e supporto continuo

L’installazione di una eSIM Airalo richiede pochi passaggi ed è guidata passo dopo passo, sia su dispositivi iOS che Android. In caso di problemi, è disponibile assistenza 24/7 multilingua, anche via chat e WhatsApp. Per conoscere l'offerta completa di Airalo clicca qui.

