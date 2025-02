AI per il riassunto di una riunione: caso d'uso di Notion

L'intelligenza artificiale è qui non per togliere il lavoro alle persone, ma per migliorarne la produttività. Al limite, è chi si disinteressa dell'AI che potrebbe vedersi in futuro superato da un collega che invece ha appreso appieno i meccanismi della nuova rivoluzione nel mondo tech.

Tra le piattaforme migliori per aumentare la produttività sul posto di lavoro segnaliamo Notion, un'applicazione che offre ai suoi iscritti un workspace con tante funzioni in grado di facilitare le attività di tutti i giorni sia per i team di un'azienda sia per i freelance (disponibile un account Free). Per incrementare ulteriormente il proprio workflow, si può aggiungere il tool Notion AI, una vera e propria alternativa a ChatGPT che grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa rende più veloci ed efficienti le attività di lavoro.

Un caso d'uso di Notion: la sintesi automatica di una riunione aziendale

Un caso d'utilizzo di Notion AI potrebbe essere quello dell'automatizzazione della sintesi di una riunione aziendale. Ad esempio, si può scegliere la piattaforma Notion per organizzazione la riunione del proprio team, al termine poi si possono copiare e incollare gli appunti presi in una pagina e sfruttare il tool di intelligenza artificiale generativa per:

riassumere in modo chiaro e preciso i punti chiave di ciò che si è discusso;

estrapolare le azioni da svolgere, mettendo in evidenza da una parte i compiti e dall'altra le responsabilità;

effettuare correzioni al testo per renderlo così non solo più leggibile ma anche più professionale;

tradurre il riassunto della riunione in un'altra lingua, se necessario.

Tutto questo porta ad una gestione più immediata delle informazioni e a un follow-up post riunione più efficace.

Notion è disponibile gratuitamente con l'adesione all'account Free. Volendo poi, si può arrichire ulteriormente l'esperienza con Notion AI a partire da 7,50 euro al mese (aggiungendolo al già citato profilo gratuito).

