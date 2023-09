AI Meta: in arrivo un modello di linguaggio simile a GPT-4

Molte aziende stanno investendo sull’intelligenza artificiale generativa e, sull’esempio di OpenAI, hanno intenzione di lanciare dei chatbot da implementare nei propri servizi. Tra queste non poteva mancare Meta. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la società di Mark Zuckerberg starebbe acquistando un chip per l’addestramento dell’intelligenza artificiale e costruendo dei data center per poter creare un proprio chatbot. Questo dovrebbe basarsi su un modello di linguaggio evoluto almeno quanto GPT-4 di OpenAI. Inoltre, sempre secondo quanto rivelato dal WSJ, l’addestramento dell’AI Meta dovrebbe iniziare già nei primi mesi del 2024. Zuckerberg vuole che questo sia un servizio gratuito per le aziende, in modo da permetterlo loro di creare strumenti di intelligenza artificiale.

AI Meta: un modello umano con 30 personalità diverse

Per realizzare e perfezionare l’AI Meta, l’azienda di Menlo Park avrebbe già acquistato svariati chip di addestramento AI Nvidia H100. Inoltre, è previsto anche il rafforzamento delle infrastrutture, per addestrare il chatbot senza appoggiarsi alla piattaforma cloud Azure di Microsoft. L’obiettivo di Meta è infatti quello di velocizzare la creazione di strumenti AI, che siano anche in grado di replicare le espressioni umane. Tutto ciò sarebbe coerente con quanto trapelato lo scorso giugno. Infatti, secondo alcuni leak, Meta sta testando un chatbot di Instagram con 30 personalità diverse, molto simili ai personaggi AI che dovrebbero arrivare anche su Messenger e WhatsApp.

Meta ha già spinto l’acceleratore sul proprio progetto incentrato sull’intelligenza artificiale. Naturalmente dovrà fare i conti anche con i competitor. Come già detto, il modello AI di Meta dovrebbe essere sofisticato quanto GPT-4. Tuttavia, questo potrebbe non essere il più evoluto. Apple è infatti a lavoro sul suo modello di intelligenza artificiale chiamato Ajax, che dovrebbe essere anche più potente di GPT-4. Microsoft, Google e Amazon hanno già chiarito che non resteranno con le mani in mano. Dal canto suo OpenAI ha dichiarato di non voler lavorare per un po’ allo sviluppo di GPT-5 ma, presto, potrebbe anche cambiare idea. Insomma, la guerra dell’AI sta per entrare nel vivo.