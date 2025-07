AI e privacy: allarme del Garante sui dati sanitari caricati online

L’uso crescente di piattaforme basate su intelligenza artificiale generativa sta sollevando interrogativi sempre più pressanti in merito alla tutela dei dati sanitari personali. Negli ultimi mesi, il Garante Privacy ha lanciato un segnale d’allarme sulla tendenza, apparentemente innocua, di affidare a sistemi automatizzati la gestione di analisi cliniche e referti medici.

La questione non si limita alla semplice riservatezza: le conseguenze di una gestione non attenta di queste informazioni potrebbero incidere direttamente sulla salute degli utenti, mettendo a rischio la qualità delle risposte ottenute e la protezione dei dati più sensibili.

Condivisione online di dati sanitari

Il fenomeno della digitalizzazione in ambito sanitario ha aperto nuove opportunità per pazienti e professionisti, ma al tempo stesso ha esposto a rischi inediti. La condivisione online di dati sanitari – che comprendono radiografie, esami del sangue, diagnosi e referti – comporta una perdita di controllo che spesso viene sottovalutata.

Una volta caricati su piattaforme che sfruttano intelligenza artificiale generativa, questi dati possono essere archiviati, elaborati e, in alcuni casi, utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate al momento dell’inserimento.

Informative sulla privacy

Uno dei punti più critici riguarda la chiarezza delle informative sulla privacy. Molte piattaforme presentano documenti lunghi e complessi, nei quali non sempre è facile comprendere cosa accadrà effettivamente ai propri dati dopo l’utilizzo del servizio. La trasparenza, in questo ambito, è spesso sacrificata in favore di formulazioni ambigue che lasciano margini di incertezza sull’uso e sulla conservazione delle informazioni sensibili.

La problematica, però, va oltre la semplice gestione della privacy. Un ulteriore elemento di preoccupazione, evidenziato anche dal Garante Privacy, è rappresentato dall’affidabilità delle risposte generate dai sistemi automatizzati. Senza una corretta intermediazione umana, le piattaforme di intelligenza artificiale generativa possono produrre interpretazioni errate di analisi cliniche o referti medici, esponendo l’utente a rischi concreti per la propria salute. Il rischio di ricevere indicazioni sbagliate, senza il filtro di un professionista, è tutt’altro che trascurabile.

Regolamento europeo sull'AI

In questo contesto, il Regolamento europeo sull'AI assume un ruolo fondamentale. Le normative europee stabiliscono precise garanzie per l’uso delle tecnologie automatizzate in ambito sanitario, sottolineando l’irrinunciabilità del contributo umano nell’interpretazione dei dati clinici. L’intervento di un medico resta indispensabile per assicurare una valutazione accurata e responsabile, a tutela sia della salute che della riservatezza dei cittadini.

L’invito rivolto dal Garante Privacy è quindi duplice: da una parte, si raccomanda la massima cautela nella condivisione di dati sanitari con piattaforme digitali, in particolare quelle che impiegano intelligenza artificiale generativa; dall’altra, si sottolinea la necessità di consultare sempre un medico per la corretta interpretazione di analisi cliniche e referti medici. Solo così sarà possibile sfruttare i vantaggi dell’innovazione tecnologica senza compromettere la sicurezza delle informazioni personali e la qualità delle risposte mediche.