AI Act UE: nuove linee guida per i modelli a sischio sistemico, stretta su Google e OpenAI

La pubblicazione delle nuove linee guida da parte della Commissione Europea segna un momento cruciale per il futuro dell’intelligenza artificiale nel Vecchio Continente. Con l’entrata in vigore dell’AI Act, il primo quadro normativo completo al mondo dedicato alla regolamentazione dei modelli intelligenza artificiale, l’Europa si pone all’avanguardia nella gestione responsabile di questa tecnologia, bilanciando innovazione e sicurezza.

Le regole, che coinvolgono direttamente giganti come Google, OpenAI, Meta, Anthropic e Mistral, impongono una serie di obblighi stringenti destinati a cambiare profondamente il modo in cui vengono sviluppati, testati e gestiti i sistemi AI più avanzati.

La posizione della Commissione Europea

La Commissione Europea ha dichiarato di voler costruire un quadro normativo che garantirà lo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, senza soffocare l’innovazione che caratterizza il settore. La normativa si applica principalmente a quei sistemi di AI identificati come a rischio sistemico, ossia capaci di influenzare in modo significativo la sicurezza pubblica, i diritti fondamentali dei cittadini e la società nel suo complesso. Questi modelli, per la loro capacità di incidere profondamente sulle dinamiche sociali ed economiche, sono ora sottoposti a regole particolarmente rigorose.

Alcune misure chiave

Tra le misure chiave introdotte dalle nuove linee guida vi è l’obbligo per le aziende di implementare sofisticate procedure di valutazione del rischio. Tali procedure prevedono la realizzazione di test adversarial per identificare e mitigare eventuali vulnerabilità, la segnalazione tempestiva di incidenti gravi e l’adozione di strategie di cybersecurity rafforzate. L’obiettivo è garantire che lo sviluppo e l’impiego dei sistemi AI avvengano in un contesto di massima sicurezza, minimizzando i rischi per utenti e comunità.

Un’attenzione particolare è riservata ai foundation models, come il celebre GPT sviluppato da OpenAI. Per questi sistemi, che rappresentano la base su cui vengono costruite molte applicazioni AI di nuova generazione, la normativa impone la fornitura di una documentazione tecnica dettagliata.

Le aziende dovranno inoltre stabilire politiche chiare per la gestione del copyright, garantendo il rispetto dei diritti di autori e creatori di contenuti utilizzati durante l’addestramento degli algoritmi. Altro elemento fondamentale sarà la presentazione di riassunti dei dataset impiegati, al fine di assicurare trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera di sviluppo.

Le sanzioni previste

Le sanzioni previste in caso di violazione delle nuove regole sono particolarmente severe e pensate per disincentivare qualsiasi tentativo di elusione. Le multe potranno variare da 7,5 a 35 milioni di euro, oppure dall'1,5% al 7% del fatturato globale annuo dell’azienda coinvolta, a seconda della gravità dell’infrazione e delle dimensioni dell’impresa.

Un segnale forte che la Commissione Europea intende inviare non solo alle big tech, ma a tutto il settore, affinché la conformità alle nuove regole sia una priorità assoluta.