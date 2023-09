Ahsoka è già un successo: come guardare la nuova serie di Star Wars

L'universo narrativo di Star Wars continua a crescere con il debutto di Ahsoka, la nuova serie TV che ha debuttato, con i primi episodi, a fine agosto. La serie, composta da un totale di 8 episodi, è disponibile in streaming su Disney+.

Tutti gli episodi arriveranno nel catalogo della piattaforma di streaming di Disney. Per gli utenti, quindi, c'è la possibilità di seguire la serie in streaming, episodio dopo episodio, con un costo di appena 8,99 euro al mese oppure, 89,99 euro per un anno, con un risparmio di due mesi.

La nuova serie di Star Wars si concluderà il prossimo 3 di ottobre, tra meno di un mese. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Ahsoka è su Disney+: come guardare tutti gli episodi

La nuova serie Ahsoka è già un successo, con ottimi riscontri da parte di pubblico e critica. Si tratta di un nuovo progetto che va ad ampliare l'universo narrativo di Star Wars, proponendo una storia inedita dedicata a uno dei personaggi più amati della saga, Ahsoka Tano.

In totale, è previsto il rilascio di 8 episodi. I primi 3 sono già disponibili mentre i restanti arriveranno con un rilascio settimanale, fino all'episodio finale, in programma il prossimo 3 di ottobre. La serie TV, quindi, è da seguire subito con una prima minim maratona di 3 episodi.

Per accedere alla serie basta collegarsi a Disney. Chi non ha un abbonamento attivo, quindi, può attivarne subito uno scegliendo tra la sottoscrizione mensile dal costo di 8,99 euro e quella annuale che, invece, costa 89,99 euro.

Per accedere a tutti gli episodi basterà avere attivato l'abbonamento. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto. Ricordiamo che l'abbonamento a Disney+ è disponibile senza vincoli e costi aggiuntivi, garantendo l'accesso completo all'intero catalogo dei contenuti presenti sulla piattaforma.

