Aggiungi un pezzo di Parigi a casa tua con questo set LEGO da collezione

Il set LEGO Architecture Parigi, con la Torre Eiffel e il Museo del Louvre, è in offerta a tempo su Amazon a 42,48 euro, grazie al 15% di sconto sul prezzo più basso recente di 49,99 euro. La promozione consente inoltre di acquistare l'articolo in tre rate a interessi zero da 14,16 euro al mese.

LEGO Architecture Parigi è prima di tutto un set da collezione, che rientra nella lista dei migliori modelli LEGO Architecture oggi disponibili sul mercato. Nello specifico, questa versione è pensata per adulti e bambini da 12 anni in su.

Set LEGO Architecture Parigi in offerta a tempo su Amazon

Il modello Parigi della serie LEGO Architecture include le principali attrazioni della capitale francese. Oltre alla Torre Eiffel e il Museo del Louvre, il set consente di ricreare perfettamente in scala anche gli Champs-Elysées, il Grand Palais, la Tour Montparnasse e l'Arco di Trionfo.

La Torre Eiffel, così come il Museo del Louvre, non hanno certo bisogno di presentazioni, così come l'Arco di Trionfo e gli Champs-Elysées, una delle strade più famose al mondo. Da segnalare anche la presenza della Tour Montparnasse, un imponente grattacielo nel cuore di Parigi, e il Grand Palais, un complesso espositivo e museale con una caratteristica cupola di vetro.

In totale, all'interno della confezione sono presenti 649 pezzi. Si tratta di un regalo perfetto per gli amanti dei viaggi e per chi la passione del design, dell'architettura e della storia.

Approfitta dell'offerta a tempo di Amazon per risparmiare 7 euro sul prezzo più basso recente del set LEGO Architecture Parigi (articolo venduto e spedito da Amazon, acquistabile anche in 3 rate a interessi zero da 14 euro al mese).

