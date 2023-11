Aggiungi un accessorio al tuo Mac: TASTIERA BLUETOOTH LOGITECH in MEGA SCONTO

Logitech è un'azienda svizzera specializzata nella produzione di periferiche e accessori informatici. Oggi la tastiera bluetooth di casa Logitech compatibile con Mac e altri dispositivi Apple, è in sconto del 34% per un costo finale di 88,99€.

Tastiera Logitech compatibile con il Mac in super promo

La tastiera MX Keys per Mac di Logitech rappresenta una compagna ideale per i dispositivi Apple, ottimizzata per macOS e finemente rifinita in Space Gray per un perfetto coordinamento con il layout dei tasti Mac. Progettata per garantire la massima compatibilità, è adatta ai modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad.

Con tasti personalizzabili e un layout ottimizzato per la suite Apple, MX Keys per Mac offre una tastiera flessibile e personalizzabile per un flusso di lavoro ideale. Utilizzando Logi Options+, è possibile personalizzare il layout e i tasti Fn secondo le proprie preferenze.

La digitazione diventa un'esperienza piacevole grazie ai bordi arrotondati e alla superficie opaca che rende la tastiera fluida al tocco. L'illuminazione intelligente a LED si adatta automaticamente alle condizioni di luce, accendendosi quando le mani si avvicinano e risparmiando batteria quando non è necessaria. Questa funzione intelligente consente una digitazione fluida sia di giorno che di notte.

Con una ricarica semplice tramite cavo USB-C, MX Keys offre fino a 10 giorni di utilizzo con una sola ricarica e fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata, garantendo una durata della batteria affidabile per una produttività senza interruzioni.

La tastiera bluetooth di Logitech compatibile con Mac e altri dispositivi Apple è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e un prezzo finale di 88,99€.

