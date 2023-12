Aggiungi il bluetooth anche quando non c'è: MINI RICEVITORE al 30% di sconto

Godetevi la libertà della musica in streaming senza fili con il ricevitore Bluetooth per auto che trasforma dispositivi non-Bluetooth in esperienze audio avanzate. Questo dispositivo, collegato tramite cavo AUX da 3.5 mm, si integra perfettamente con sistemi audio per auto, impianti stereo domestici, altoparlanti e cuffie cablate, offrendo connettività Bluetooth senza soluzione di continuità.

La qualità audio è al centro dell'esperienza con il nostro Bluetooth auto che utilizza un chip decodificatore audio HD professionale, garantendo uno streaming musicale in HI-FI senza compromessi. La tecnologia di cancellazione del rumore CVC8.0 assicura chiamate ultra-chiare, eliminando echi e rumori di fondo fastidiosi.

Il dispositivo offre funzionalità avanzate, tra cui chiamate in vivavoce grazie al microfono integrato e un pulsante "MFB" per gestire le chiamate con facilità. È inoltre progettato per supportare la navigazione vocale, trasmettendo notifiche da app di navigazione esistenti.

La connettività è potenziata dal chip Bluetooth 5.3, assicurando una connessione stabile e trasmissione veloce. Con la capacità di collegare simultaneamente due dispositivi Bluetooth, il ricevitore offre flessibilità d'uso. La batteria a lunga durata offre fino a 16 ore di utilizzo normale, con la comodità di una ricarica veloce Type-C in soli 2.5 ore. È possibile utilizzare il dispositivo mentre si ricarica, garantendo un'esperienza continua.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 30% sul Mini Ricevitore bluetooth per auto, prezzo finale di 15€.