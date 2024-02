Aggiungi 128GB di Storage ai tuoi dispositivi con la microSD SanDisk al 40% DI SCONTO

La scheda di memoria microSD da 128 GB di SanDisk si presenta come una soluzione affidabile e versatile per ampliare la capacità di archiviazione dei dispositivi cellulari. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e massima compatibilità. Compatibile con dispositivi host che supportano microSD e microSD UHS-I, questa scheda di memoria è ideale per utenti di smartphone alla ricerca di un'espansione di memoria affidabile. Inoltre, è conforme agli standard di compatibilità di Google, rendendola un'opzione ideale per i possessori di Chromebook.

Con una capacità di 128 GB, questa scheda offre ampio spazio per archiviare una vasta gamma di contenuti multimediali, inclusi video Full HD. Grazie alla classe 10, è in grado di registrare e riprodurre video in Full HD con fluidità, garantendo una qualità di visione impeccabile.

Le prestazioni di trasferimento sono un punto di forza, con una velocità fino a 120 MB/s. Questo significa che è possibile spostare fino a 1.000 foto al minuto, consentendo un rapido trasferimento dei file senza compromettere la qualità o l'affidabilità.

Inoltre, grazie alle prestazioni di classe A1, le applicazioni possono essere caricate in modo più rapido ed efficiente, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente. Con questa scheda di memoria SanDisk, gli utenti possono godere di una maggiore capacità di archiviazione e prestazioni affidabili.

tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1" program="amazon" format_id="4600"]SanDisk Ultra microSDXC UHS-I memory card 128 GB + adapter (A1, Class 10, U1, Full HD videos, up to 120 MB/s read speed),, Speed-Mbps/10x[/parse_card]

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 40% sulla microSD da 128GB di SanDisk venduta al prezzo finale di 18€.