Aggira i muri in casa con il ripetitore WiFi IN OFFERTA e avrai rete in ogni stanza!

Un ripetitore Wi-Fi, noto anche come "extender" o "amplificatore Wi-Fi", è un dispositivo utilizzato per estendere la copertura di una rete wireless. Oggi Amazon applica uno sconto del 15% sul ripetitore WiFi TP-Link per un prezzo finale di 16,99€.

WiFi ovunque con il ripetitore in offerta su Amazon

Il TL-WA850RE è un potente ripetitore Wi-Fi con una velocità di trasmissione impressionante fino a 300 Mbps sulla frequenza di 2.4 GHz, rendendolo ideale per attività ad alta intensità di dati come streaming video ed online gaming. La sua facilità d'uso è evidenziata dalla sua installazione a muro, che richiede solo la presenza di una presa elettrica, eliminando fastidiosi cavi. Grazie alla funzione WPS, è possibile attivare il ripetitore con una semplice pressione del tasto WPS sull'access point/router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender, rendendo la configurazione un gioco da ragazzi. Inoltre, la porta LAN consente la connessione di dispositivi Ethernet come Smart TV e decoder, trasformando il TL-WA850RE in un adattatore versatile. Il LED indicatore mostra chiaramente il livello del segnale ricevuto dal dispositivo sorgente, facilitando la scelta del posizionamento ottimale. Con la gestione dei profili, il dispositivo mantiene in memoria le reti wireless alle quali è stato precedentemente associato, consentendo una portabilità senza sforzi. Infine, associare un dispositivo alla rete è un gioco da ragazzi con una semplice pressione del tasto Pair. Il TL-WA850RE è la soluzione perfetta per estendere la copertura Wi-Fi e migliorare la connettività nella tua casa o ufficio. Acquista il ripetitore WiFi in offerta su Amazon! Amazon applica uno sconto del 15% sul ripetitore WiFi di casa TP-Link e lo propone ad un vantaggioso prezzo di 16,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.