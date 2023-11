Aggira i muri e ottieni WiFi in OGNI STANZA con il RIPETITORE XIAOMI in Offerta

Un ripetitore WiFi ha come funzione principale quella di migliorare la connettività in zone della casa o dove il segnale potrebbe essere debole o assente. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 16% sul ripetitore WiFi di casa Xiaomi, venduto a 21€.

Ripetitore WiFi Xiaomi a 21€: un vero regalo

Il ripetitore WiFi proposto è una soluzione efficace per eliminare le zone morte WiFi e garantire una connettività affidabile in tutta la casa. Con una velocità di trasmissione fino a 1200 Mbit/s, questo dispositivo permette di estendere i segnali WiFi in aree precedentemente inaccessibili o difficili da cablare, come il bagno, il soggiorno, la cucina, e altro ancora.

Grazie alla tecnologia dual band AC1200, il Xiao Mi WiFi Range Extender offre una velocità totale di 1200 Mbit/s (300 Mbit/s per 2,4 GHz, 867 Mbit/s per 5 GHz) e una copertura WiFi estesa fino a 1500 m². La sua capacità di penetrazione delle pareti assicura una connessione stabile e veloce in tutta la casa, riducendo la perdita di trasmissione dei dati.

Il dispositivo è dotato di un guadagno elevato, consentendo una copertura completa a 360° e assicurando un segnale WiFi forte e stabile. La sua ampia compatibilità lo rende adatto a tutti i tipi di modem/router, con una configurazione facile attraverso il pulsante WPS. Un indicatore di segnale aiuta a individuare la posizione ottimale.

La configurazione semplice con il telefono è resa possibile grazie all'app Mi Home, garantendo una gestione intuitiva e sicura del ripetitore. La crittografia di sicurezza wireless previene interferenze dannose esterne e protegge i dati, assicurando la sicurezza e la privacy del dispositivo.

Oggi, in occasione del Black Friday 2023, il ripetitore WiFi Xiaomi è in sconto del 16% su Amazon per un costo finale di soli 21€.

