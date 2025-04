Aggiornamenti di Google Play Services e Store: novità per gli utenti Android

Google continua a innovare e rafforzare il proprio ecosistema Android, introducendo una serie di aggiornamenti mirati a migliorare l'esperienza utente e garantire maggiore sicurezza. Gli aggiornamenti, che verranno distribuiti gradualmente nei prossimi mesi, interesseranno diversi aspetti del sistema operativo, dalle interfacce utente agli strumenti di protezione, per una gestione più fluida e sicura dei dispositivi.

Quick Share si rinnova

Una delle novità principali riguarda Google Play Services, che con l'aggiornamento alla versione 25.14 introduce funzionalità avanzate per Quick Share. Ora, gli utenti possono visualizzare in anteprima i file prima di accettare un trasferimento, un passo avanti significativo per il controllo e la sicurezza dispositivi. Inoltre, è stato implementato un meccanismo che riavvia automaticamente i dispositivi bloccati per tre giorni consecutivi, riducendo il rischio di accessi non autorizzati.

Notifiche promozionali e nuova gestione del sistema

Anche il Google Play Store si aggiorna alla versione 45.8, introducendo un sistema di iscrizione alle notifiche promozionali. Questa funzione consente agli utenti di personalizzare gli avvisi relativi a sconti e offerte, accedendo facilmente alla sezione "Notifiche e Offerte". Si tratta di un ulteriore passo per migliorare l'esperienza di acquisto, rendendola più mirata e adattabile alle preferenze individuali.

L'aggiornamento coinvolge anche i servizi di gestione del sistema su Android, Wear OS, TV e Auto. Tra le novità, spicca il nuovo Location Time Zone Provider per Auto, che ottimizza la gestione dei fusi orari, e un'interfaccia rinnovata per le informazioni di utilizzo e diagnostica. Quest'ultima è ora disponibile su più piattaforme e adotta un design coerente con gli standard Material Design, migliorando la coerenza visiva e l'usabilità.

Evoluzione del Digital Wallet

Per promuovere i pagamenti digitali, Google ha introdotto nuove API che facilitano l'integrazione delle funzionalità di Digital Wallet nelle applicazioni di terze parti. Gli aggiornamenti includono anche strumenti migliorati per semplificare la configurazione dei nuovi dispositivi e il trasferimento dei dati, rendendo il processo più intuitivo e rapido per gli utenti.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante verso un ecosistema Android più sicuro, personalizzabile e facile da usare. La distribuzione graduale permetterà agli utenti di sperimentare progressivamente queste innovazioni, garantendo al contempo un adattamento fluido e senza interruzioni. Con il focus su Google Play Services, Google Play Store, e il potenziamento del Digital Wallet, Google conferma il suo impegno nel migliorare la qualità e la sicurezza dell'esperienza Android per milioni di utenti in tutto il mondo.