AgentGPT: eseguire AI autonome da browser

AgentGPT è una piattaforma che consente di configurare ed eseguire agenti di Intelligenza Artificiale autonomi personalizzati direttamente nel proprio browser browser per la navigazione Web. All'utilizzatore viene richiesto di assegnare un nome all'agente e di definirne l'obiettivo. L'agente cercherà quindi di raggiungere l'obiettivo che è stato specificato generando compiti, eseguendoli e valutandone i risultati.

Cosa sono gli AI Agent

Un AI Agent viene creato con lo scopo di sfruttare le capacità dell'AI per automatizzare i task, migliorare l'efficienza, massimizzare la produttività, fornire assistenza o prendere decisioni anche in condizioni complesse. Tra le loro caratteristiche vi è per esempio la capacità di eseguire compiti specifici tramite tecniche di AI. Sono infatti in grado di percepire il contesto circostante, elaborare le informazioni raccolte e prendere decisioni o compiere azioni in base ai dati disponibili. Non di rado vengono progettati per operare in modo del tutto autonomo, interagendo con gli utilizzatori o con altri sistemi per raggiungere determinati obiettivi.

Cos'è AgentGPT

AgentGPT è un'autonomous AI Agent platform che lavora concatenando modelli linguistici (gli agenti) per il completamento di un task definito dall'utente. L'agente cerca di individuare il modo migliore per l'ottenimento del risultato voluto, esegue il task, ne valuta le prestazioni e ipotizza altre modalità per migliorare ulteriormente le performance.

Il codice sorgente del progetto è ospitato in un repository di GitHub. Lo si può comunque eseguire localmente tramite Docker. Nel caso di un setup manuale con clonazione via Git è invece necessario NodeJS in versione 18 o superiore.

AgentGPT può essere utilizzato anche tramite il sito ufficiale del progetto che per il momento è ancora in fase di betatest. È possibile compilare, configurare ed installare agenti ricorrendo anche a servizi esterni per la generazione delle immagini, la ricerca su Google per il reperimento di informazioni attualizzate e la scrittura e la revisione del codice.