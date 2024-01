Agenda Moleskine piccola e compatta al 50% di SCONTO su Amazon

Moleskine presenta la sua agenda giornaliera per il 2024, un compagno impeccabile per iniziare l'anno con organizzazione e stile. Caratterizzata da una vivace tonalità di Rosso Scarlatto nella sua copertina morbida in carta, questa agenda offre un'esperienza di scrittura elegante e funzionale.

Coprendo l'intero arco dell'anno, da gennaio a dicembre 2024, l'agenda giornaliera Moleskine è ideale per annotare dettagli e appuntamenti quotidiani. Ogni pagina è dedicata a un singolo giorno, fornendo ampio spazio per note e pianificazioni quotidiane.

Dotata degli iconici angoli arrotondati che sono diventati un marchio distintivo di Moleskine, l'agenda presenta anche una chiusura elastica per mantenere tutto al suo posto, un segnalibro a nastro per trovare facilmente la pagina desiderata e un avviso "in caso di smarrimento" sul frontespizio per la sicurezza.

La carta di colore avorio offre una piacevole esperienza di scrittura. Questa agenda organizzativa comprende strumenti utili come un calendario, planning di viaggi, idee e obiettivi, oltre a pagine a righe per appunti. Gli adesivi inclusi permettono la personalizzazione dei programmi, mentre gli adesivi anno sul dorso forniscono una chiara identificazione. Confezionata con cura, l'agenda giornaliera Moleskine offre un formato Pocket 9 x 14, rendendola pratica da portare ovunque.

Oggi, su Amazon, viene scontata del 50% l'agenda Moleskine per un prezzo finale d'acquisto da 11,95€. Approfittane subito!