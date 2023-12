Affronta il freddo con tante bevande calde grazie al Bollitore Elettrico Russell Hobbs in SUPER PROMO

Avere a disposizione un bollitore elettrico vuol dire non perdere mai l'occasione di poter gustare delle bevande calde e oggi, su Amazon, il bollitore elettrico Russell Hobbs è in sconto del 14% per un costo finale di 29,90€.

Bollitore elettrico Russell Hobbs: per tisane e Tè sempre pronti

Il bollitore Russell Hobbs Victory è un'elegante aggiunta alla tua cucina, caratterizzato da un design in acciaio inossidabile che conferisce un tocco di modernità. Con una capacità di 1 litro e dimensioni compatte di 22L x 16,5l x 21H cm, si adatta facilmente a qualsiasi spazio cucina.

Dotato di un elemento di riscaldamento nascosto, questo bollitore offre un'ebollizione rapida e efficiente, portando ad ebollizione 1 tazza (235 ml) d'acqua in soli 55 secondi. La sua potenza di 2200 watt garantisce prestazioni eccellenti per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

La funzionalità di versamento è resa ancora più comoda grazie al beccuccio progettato per evitare fuoriuscite d'acqua, assicurando una distribuzione precisa e senza sprechi. L'indicatore luminoso di funzionamento fornisce un feedback visivo, segnalando quando il bollitore è in uso.

Il corpo lucido in acciaio inossidabile aggiunge un tocco di stile, mentre la base girevole a 360 gradi offre flessibilità nell'uso. La tensione di 230 volt assicura una compatibilità con la maggior parte degli impianti elettrici domestici. Si tratta, dunque, di un prodotto di estrema utilità anche per velocizzare il processo di cottura della pasta, andando così a portare ad ebollizione l'acqua con più velocità grazie proprio al bollitore elettrico targato Russell Hobs.

Su Amazon, oggi, il bollitore elettrico di casa Russell Hobs è in sconto del 14% e viene venduto al costo finale di 29,90€. Approfittane subito!

